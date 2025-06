Das bedeutet der Aufstieg für den SSC Burg II

Herborn-Burg. Die Meisterschaft des SSC Burg II in der Fußball-A-Liga Dillenburg war weder knapp noch glücklich. Bereits Ende April, nach einem 3:1 bei Verfolger Driedorf, setzte sich die zweite Mannschaft des späteren Gruppenliga-Meisters die Krone auf – fünf Spieltage vor dem Saisonende. Und ebenso dominant lesen sich die zahlreichen Statistiken, die Burg II alle anführt: beste Heim- und Auswärtsbilanz, die meisten geschossenen Tore (110) und die wenigsten Gegentreffer (38). Am Ende hatte der SSC satte 21 Zähler Vorsprung auf den zweiten Platz. Ebenso beeindruckend wie Burgs Vormachtstellung ist, dass der Erfolg von Beginn an geplant war.