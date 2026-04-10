Das Bayernliga-Tor könnte sich sperrangelweit öffnen

Fabio Pirner und die DJK Ammerthal haben ein echtes Top-Spiel vor der Brust. – Foto: Jonas Löffler



Zuvor müssen sich die Ammerthaler jedoch auf ein ganz hartes Stück Arbeit einstellen. Forchheim gilt als sehr heimstark, was deren Heimbilanz (11/3/0) eindrucksvoll belegt. Zu Hause haben die Oberfranken noch keine Partie verloren in dieser Saison. Überdies haben sie mit Patrick Hoffmann einen Ausnahmestürmer in ihren Reihen. Der 29-Jährige erzielte in 26 Spielen 24 Tore und legte weitere 15 Treffer vor – eine bemerkenswerte Bilanz. Überhaupt verfügt Forchheim über die treffsicherste Offensivkette der Liga (81 Tore). Demgegenüber steht mit der DJK Ammerthal die ligaweit stärkste Auswärtsmannschaft (10/1/2). Es ist also alles angerichtet für ein hochklassiges Landesliga-Spitzenspiel. Das Hinspiel im Spätsommer ging klar mit 3:0 an die DJK.



„Nach den letzten beiden Spielen mit voller Punktzahl finden wir langsam wieder in die Spur. Darum fahren wir mit breiter Brust, der nötigen Demut und mit dem Wissen nach Forchheim, dass für Forchheim mehr auf dem Spiel steht als für uns. Der Druck liegt voll auf Forchheimer Seite“, sagt Gästetrainer Tobias Rösl vor der Partie. Er führt weiter aus: „Wir wissen um unsere Stärken und darum, dass wir jeden Gegner schlagen können, wenn wir volle Bereitschaft und Willen auf den Platz bringen. Wir können einen weiteren großen Schritt Richtung unseres Ziels machen – und wollen diesen auch machen.“ In personeller Hinsicht muss Ammerthal neben den bekannten Langzeitverletzten ohne Anton Shynder (muskuläre Probleme) und Fabian Helleder auskommen. Zweitgenannter hat sich im letzten Spiel kurz nach seiner Einwechslung einen Bänderriss im Knöchel zugezogen und fällt erstmal aus.