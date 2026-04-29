„Das Baby hat laufen gelernt“: Beim FC Durlangen endet Ära von Nergiz

– Foto: Nicolas Schoch

Es ist nicht weniger als die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte, die in etwas mehr als einem Monat beim FC Durlangen zu Ende gehen wird. Der 1. Vorsitzende Kevin Stern bestätigt, dass Trainer Soner Nergiz seine Tätigkeit nach zwölf Jahren beenden wird. „Für alle Beteiligten ist es nicht die leichteste Entscheidung“, betont Stern: „Als Soner uns damals auf einem Mittelfeldplatz in der Kreisliga B übernommen hat, hätte niemand gedacht, dass wir uns nun so lange in der Bezirksliga halten würden. Das ist vor allem seinem großen Netzwerk und riesigen Engagement geschuldet. Er hat unserer Abteilung neues Leben eingehaucht.“ Derzeit ist der Tabellenachte seit sieben Partien ungeschlagen und hat durch einen 3:0-Sieg beim TV Neuler seinen Vorsprung zur Abstiegszone auf zehn Punkte ausgebaut.

Am Wochenende informierte Nergiz die Mannschaft persönlich. Die Worte des 45-Jährigen zeigen, wie eng die Bindung geworden ist. „Der FCD war für mich nie nur ein Verein, sondern ein Zuhause und mein Baby. Wir haben etwas aufgebaut, das man nicht kaufen kann: Zusammenhalt, Vertrauen und Charakter.“ Fast ein Drittel seines Lebens hat er nun in Durlangen verbracht. 2018 gelang die langersehnte Rückkehr in die Kreisliga A1 und vier Jahre darauf sogar der erstmalige Sprung in die Bezirksliga. Als einer der wenigen Neulinge konnte man sich dort langfristig etablieren. Sein Ziel, den Dorfverein unter den Top Fünf im Gmünder Raum zu etablieren, sieht er als erreicht an. Wobei der ehrgeizige Nergiz insgeheim auf den nächsten Schritt nach oben gehofft hatte: „Das Potenzial dafür steckt in der Mannschaft, weil wir mit jedem Gegner auf Augenhöhe agieren. Für den Verein aber ist die Bezirksliga das Maximum.“

Ein Faktor ist auch der bevorstehende Rückzug von Abteilungsleiter Sören Bertz, welcher den steilen Aufstieg maßgeblich im Hintergrund mitgeprägt hat. Ein Nachfolger für diesen Posten ist noch nicht gefunden. Weshalb der Verein auf der sportlichen Ebene frühzeitig Fakten schaffen wollte. „Der Ball lag bei Soner und er hat seine Entscheidung getroffen“, sagt Stern: „So schade und traurig es ist, unser Blick geht nach vorne.“ Der Vorstand gehe nun in die Gespräche mit den Spielern und habe auch schon eine Idee, wer den Trainerposten übernehmen soll. Dies will der Verein zeitnah bekannt geben. Das große Ziel bleibt es, die erfolgreiche Arbeit von Nergiz fortzutragen. Denn, so Stern: „Die Bezirksliga zu halten, ist für einen kleinen Verein wie uns ein immenser Erfolg.“