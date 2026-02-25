Das "B" steht für Brisanz Kreisklasse B Heidelberg +++ Das Spitzenspiel in der B-Klasse verspricht am Sonntag nicht nur fußballerisch Spannung von red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Köppen

Wenn Tabellenplatz eins und Tabellenplatz zwei am ersten Spieltag der Rückrunde aufeinandertreffen, reicht in der Regel bereits diese Konstellation aus, dass Brisanz im Spiel ist. Getoppt wird die Ausgangslage allerdings aktuell in der Kreisklasse B. Denn das Spitzenspiel bringt eine interessante Vorgeschichte mit.

Am Sonntag, um 15 Uhr, wird die Partie zwischen Tabellenführer Spvgg Neckarsteinach und dem unmittelbaren Verfolger, FC Rot II, angepfiffen. Es wird dann ein Hauch von Klassenkampf auf dem Sportplatz am Finkenweg mitschwingen. Schon im Sommer hatte es beim Pokalfight der beiden B-Ligisten einige Scharmützel gegeben. Beim FCR ist man sichtlich nicht mit der Geldpolitik der Spielvereinigung zufrieden. Jubel brandete auf, als ein Ball das Auto von Geldgeber Florian Hofstetter traf. Neckarsteinach kam durch ein 2:1 n.V. weiter, es war aber klar, dass sich die Spannung in das Ligaspiel übertragen würde. Ein Text im Roter Stadionheft ließ die Gemüter erneut aufflammen. "Das "B" in B-Klasse steht für Bier und Bratwurst und nicht für Bargeld", ließen sich die Roter Trainer sinngemäß zitieren. Das Schreiben wurde zum viralen Hit, verbreitete sich wie ein Lauffeuer unter den Heidelberger Amateurfußballern. Der gefürchtete Stürmer "Wick Rulle", wie er im Stadionheft statt Rick Wulle genannt wurde, wurde zum geflügelten Wort.

Das Neckarsteinach das Match mit 1:0 für sich entscheiden konnte, wurde fast zur Nebensache. Die Vierburgenstädter befinden sich ohnehin auf der Überholspur in Richtung Kreisklasse A. Tabellarisch könnte die mit Starspielern gespickte Elf einen Punktverlust sicher verkraften. Der Prestigeschaden gegenüber den Hardtwäldern würde im Falle einer Niederlage allerdings schon schwerer wiegen. Vor dem erneuten Showdown am Sonntag ist die Spannung entsprechend greifbar. Der Respekt beider Teams voreinander ist groß. "Rot ist im Kollektiv sehr stark und wird gegen uns auf jeden Fall alles reinwerfen", blickt Miron Weiher, Trainer von Neckarsteinach, voraus. "Wir sind Fußballer wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen, aber es wird schon eine sehr, sehr schwere Aufgabe", gibt Dustin Hauck, Übungsleiter auf Roter Seite, zu Protokoll.