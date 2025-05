Das Auswärtsspiel beim VfB Bottrop steht auf dem Programm

Der Aufsteiger aus Bottrop absolviert bisher eine tolle Saison. Aktuell auf dem siebten Platz der Liga stehend, hat sich das Team im Laufe der Saison schon frühzeitig aus den gefährlichen Regionen entfernen können und wird somit in der nächsten Saison erneut in der Landesliga am den Start gehen. Die Mannschaft um Trainer Dusan Trebaljevac, der die Bottroper am Ende der Saison verlassen wird, ging im bisherigen Saisonverlauf 15 mal als Sieger vom Platz und musste 12 Niederlagen bei 2 Unentschieden hinnehmen. Die Offensive um Raphael Steinmetz ist das Prunkstück des VfB, erzielte man mit bislang 71 Toren die viert meisten Treffer der Liga. Toptorschütze mit zurzeit 20 Treffern ist Stürmer René Biskup, gefolgt von Raphael Steinmetz mit 17 Toren. Alleine dies zeigt, dass auf den FC Kray ein echter Brocken wartet.

"Wir wollen in Bottrop den Bock umstoßen"

“Die aktuelle Situation ist verrückt. So eine Rückrunde habe ich als Trainer auch noch nicht mitgemacht", so Trainer Marcel Poelman vor dem anstehenden Spiel in Bottrop. "Wir wollten viel mehr Punkte holen, als wir es bisher getan haben und für uns ist jedes Spiel, was nun kommt extrem wichtig. Wir haben es selber in der Hand und wir wollen in Bottrop damit anfangen und den Bock umstoßen. Wir haben die Partie gegen Moers aufgearbeitet; vier Gegentore gegen einen direkten Konkurrenten waren definitiv zu viel. Mit Semih Köse und David Leinweber kommen zwei Defensivspieler, nach abgesessener Sperre wieder zurück, die uns sicher die nötige Stabilität geben werden. Gerade gegen die starke Bottroper Offensive wird es auf eine gute Verteidigung ankommen. Das ist unser Ziel. Wenn wir das schaffen, reicht am Ende des Tages auch ein Treffer zum Sieg, wenn man selber keinen kassiert.”