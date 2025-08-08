"Das Auftaktprogramm ist mit den Spitzenteams ein echter Prüfstein"

– Foto: Fußballarchiv Havelland

Der Aufsteiger FC Borussia Brandenburg steht vor seiner ersten Saison in der Landesklasse West. Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Steffen Kirchner über die kurze Vorbereitung, Neuzugänge, Teamstärken und das Ziel Klassenerhalt.

Herausforderung Aufstiegstiming

Steffen Kirchner blickt mit gemischten Gefühlen auf die Vorbereitung. Zwar habe man insgesamt ordentlich gearbeitet, doch der Zeitpunkt des feststehenden Aufstiegs habe für besondere Umstände gesorgt. „Der Kader ist zwar etwas kleiner als vorher, aber die Vorbereitung war in Ordnung, auch wenn sicher die Terminierung vom feststehenden Aufstieg zum Start in die Landesklasse sich als Herausforderung erwies. So hatten wir 1,5 Wochen für Kader- und Vorbereitungsplanung, was sicher nicht optimal ist“, erklärt der Trainer. Die kurze Zeitspanne für Planung und Organisation habe ihn und sein Team vor zusätzliche Aufgaben gestellt – angefangen bei der Trainingssteuerung bis hin zur endgültigen Kaderzusammenstellung. Drei Neuzugänge für mehr Breite

Trotz der knappen Planungsphase konnte der Verein drei neue Spieler verpflichten. „Wir haben sicher mit Leon Runau von der BSG Stahl Brandenburg, Pascal Otto vom BSC Süd II und Jonah Frauböse (von der zweiten Mannschaft Spieler gewinnen können, die uns in der Breite helfen, die aber auch Zeit brauchen, sich an das neue sportliche Niveau zu gewöhnen“, so Kirchner. Alle drei Neuzugänge bringen nach seiner Einschätzung die Qualität mit, um den Kader zu verstärken, benötigen jedoch Eingewöhnungszeit, um sich an die Intensität und den taktischen Anspruch der neuen Spielklasse zu gewöhnen.

Keine weiteren Transfers in Sicht

Auf weitere personelle Veränderungen deutet derzeit nichts hin. „Bisher deutet sich nix an. Leider hatten wir lange keine Klarheit, wo wir ja starten, was die Kaderplanung wirklich schwierig machte“, erklärt Kirchner. Die Ungewissheit habe zur Folge gehabt, dass mögliche Transfers nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnten. Dennoch zeigt sich der Coach zufrieden, dass man nun mit einem geschlossenen und motivierten Kader in die Saison gehen kann. Auch Abgänge seien nach aktuellem Stand nicht zu erwarten, was für zusätzliche Stabilität sorgt. Teamgeist als Schlüsselqualität

Besonders stolz ist Kirchner auf die Mentalität seiner Mannschaft. „Als Stärke sehen wir unseren Teamspirit und unsere Mentalität. Wir verfügen über einen sehr guten Kern an ausgebildeten Spielern und können uns sicher situativ auf Herausforderungen einstellen“, betont der Coach. Dieser enge Zusammenhalt sei nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Spielfeld zu spüren. Gerade in einer Liga, in der jeder Punkt hart erkämpft werden muss, könne dieser Spirit entscheidend sein, um in kritischen Momenten die richtige Antwort zu geben.