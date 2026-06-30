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Das Auftaktprogramm der Kreisoberliga Wiesbaden
Die ersten drei Spieltage im Überblick
von Philipp Durillo · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der TuS Medenbach hat zum Auftakt zwei Heimspiele hintereinander, während der FSV Schierstein die Saison mit dem Heimspiel gegen Topfavorit Delkenheim eröffnet. – Foto: Joerg Halisch (Archiv)
So langsam trudeln die Spielpläne für die kommende Saison ein. Auch in der Kreisoberliga steht nun das (noch vorläufige) Programm fest. Hoch gehandelt werden der FV Delkenheim und Gruppenliga-Absteiger SV Niedernhausen. Doch auch die traditionell starken SV Frauenstein, Spvgg. Sonnenberg oder der 1.FC Naurod könnten eine sehr gute Rolle spielen, ebenso die (Noch-)Hartplatz-Kicker des SC Gräselberg. Auch die Aufsteiger Türkischer SV II und SC Meso-Nassau könnten durchstarten. Durch die wenigen Abstiege von oben ist die Liga auf 15 Teams geschrumpft. Hier seht ihr eine Übersicht über die ersten drei Spieltage.