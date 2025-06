"Das Aufstiegsrecht werden wir nicht wahrnehmen"

Die Fußball-Saison 2024/2025 ist fast beendet. Demzufolge sind alle Entscheidungen gefallen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Die SG Lichtenow-Kagel ist neuer Frauen-Kreismeister Ostbrandenburg. In einer packenden Saison zeigte die Mannschaft um Trainer Alexander Oswald Konstanz, Leidenschaft – und wurde am Ende für ihren unermüdlichen Einsatz belohnt.

"Eine kleine Kabinenfeier musste natürlich sein"

Die ganz große Feier steht zwar noch aus, doch ein Moment der Freude wurde direkt nach dem entscheidenden Spiel zelebriert. „Tatsächlich sind wir noch gar nicht so zum Feiern gekommen“, erzählt Trainer Alexander Oswald. „Eine obligatorische kleine Kabinenfeier direkt nach dem Sieg musste natürlich sein, der Rest folgt aber noch.“

Vom Mitspielen zum Mitreißen

Ein klarer Titelkandidat war Lichtenow-Kagel zu Beginn nicht. Doch die Entwicklung sprach für sich. „Mit dem Titelgewinn gerechnet haben wir so direkt nicht. Zum Ende der Saison wurde für uns die Aussicht auf einen guten Tabellenplatz immer klarer. Das hat uns am Ende dann auch nochmal besonders motiviert“, so Oswald. „Unser Saisonziel war aber schon von Beginn an auch oben mit zu spielen. Ist uns auch ganz gut gelungen.“