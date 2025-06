Das Aufstiegsinterview mit dem Trainerteam und allen Neuigkeiten!

Guido Jacob: Das Vertrauen der Mannschaft in die Trainer und umgekehrt! Mannschaft und Trainer haben ein tolles Verhältnis zueinander, jeder steht für den anderen ein, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ich glaube, das ist unsere größte Stärke. Es macht einfach Spaß mit den Jungs.

Was war für dich in dieser Saison der Schlüssel zum Aufstieg?

Gab es einen Moment, in dem dir klar wurde: Jetzt schaffen wir es!?

Kevin Schulz: Es gab einige. Im Rückspiel gegen Irxleben hatten wir einen wirklich schlechten Tag und haben dennoch 2:1 gewonnen. Wer solche Spiele gewinnt steigt am Ende meist auf, so war es auch diesmal.

Welche Spiele oder Erlebnisse bleiben dir aus dieser Saison besonders in Erinnerung?

Stefan Müller: Das Pokalspiel gegen Santersleben, wo wir eine absolute Topleistung gezeigt haben! In dem Spiel konnte man sehen was die Mannschaft drauf hat. Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Mannschaft nur Cola trinkt und man uns kein Bier schenken braucht. *lacht*

Wie würdest du die Entwicklung der Mannschaft im Laufe der Saison beschreiben?

Guido Jacob: Jeder Spieler hat die ganze Saison Vollgas gegeben, egal ob bei den Spielen oder im Training. Dadurch haben sich die Spieler Stück für Stück weiterentwickelt, zum Wohle der Mannschaftsleistung. Obwohl wir eine sehr junge Mannschaft haben, entwickeln sich allmählich Führungsspieler heraus. Aufgrund ihres jungen Alters hat die Mannschaft noch viel Luft nach oben.

Ihr habt eine sehr junge und talentierte Mannschaft, rund 70% der Spieler kommen aus der eigenen Jugend. Was zeichnet euren Verein aus?

Stefan Müller: Wir haben einen sehr krassen Zusammenhalt im Verein, auch mannschaftsübergreifend. Unsere A-Jugend hatte diese Saison einige Probleme und so haben wir die Jungs einfach mit im Herrenbereich integriert. Für ihre Entwicklung war das natürlich von Vorteil. Allgemein leisten die Trainer im Verein tolle Arbeit und wir möchten möglichst viele Spieler aus der Jugend im Herrenbereich integrieren.

Was sind eure sportlichen Ziele für die kommende Saison?

Kevin Schulz: In der nächsten Saison werden die Spiele deutlich intensiver und die Mannschaften qualitativ stärker. Den Jungs wird deutlich mehr abverlangt werden, gerade körperlich. Dennoch werden wir weiter hart arbeiten und an Stellschrauben drehen, um bestmöglich abzuschneiden. Wir werden uns nicht verstecken und möchten auch in der Bördeoberliga eine sehr gute Rolle spielen.

Wie wollt ihr den Teamgeist und die gute Stimmung aus der Aufstiegssaison mitnehmen?

Guido Jacob: Wir Trainer wollen weiterhin ein gutes und abwechslungsreiches Training anbieten, um die Spannung im Team hochzuhalten. Darüber hinaus werden wir weiterhin versuchen viele Einzelgespräche zu führen und jeden Spieler mitzunehmen. Leider können nicht immer alle spielen, obwohl sie es sich verdient hätten.

Wie verändert sich euer Kader zur neuen Saison?

Kevin Schulz: Obwohl unsere Spieler einige Anfragen hatten, wird uns keiner verlassen, der Kader bleibt zusammen! Das spricht für unser familiäres und herzliches Miteinander, wir haben gemeinsam noch viel vor, gerade mit Blick auf das neue Stadion. Auf der Zugangsseite bekommen wir mit Ferhat Cecen und Janek Bilen zwei sehr talentierte Spieler aus der eigenen Jugend. Externe Neuzugänge wird es nicht geben, da wir einen hochwertigen und ausgeglichenen Kader haben, der mit den beiden Youngsters nochmals verstärkt wird. Wir setzen also auch weiterhin auf die eigene Jugend, wo tolle Arbeit geleistet wird. Wenn wir Positionen mal nicht aus dem eigenen Nachwuchs besetzen können, dann schauen wir uns natürlich auch nach externen Neuzugängen um.

Zum Abschluss noch ein Schlusswort zum Pokalfinale.

Kevin Schulz: Erstmal Glückwunsch an den OSC, verdienter Sieg, weil sie aufgrund Ihrer erfahrenen Spieler einfach viel abgezockter waren. Das ist natürlich keine normale Mannschaft aus der Landesklasse. Eher eine sehr gute Landesligamannschaft. Wenn man das Ergebnis liest, dann denkt man wir waren komplett unterlegen, dabei haben wir super mitgespielt und in einigen Phasen des Spiels sogar das Spiel gemacht.

In den entscheidenden Momenten war der OSC einfach viel reifer und hat aufgrund ihrer individuellen Klasse eiskalt zugeschlagen. Ein 3:1 für den OSC hätte glaube besser gepasst. Wir haben uns sehr gut verkauft, aber uns fehlte auch ein wenig das Spielglück, was wir in so einem Spiel benötigt hätten. Dazu hatten wir 3 heftige individuelle Fehler die so niemals passieren dürfen, erstrecht nicht gegen so einen Gegner, aber so ist eben Fußball, unsere Spieler werden daraus lernen und daran wachsen. Wir bekamen nach dem Spiel dennoch Lob von allen Seiten, das tat natürlich sehr gut. Wir haben eine sehr junge und talentierte Mannschaft, aber der OSC hat andere Ansprüche und aktuell komplett andere Vorraussetzungen, mit solchen Mannschaften können und wollen wir uns derzeit nicht vergleichen. Dennoch sind wir Trainer unfassbar stolz auf unsere Jungs, weil sie eine unglaubliche Saison gespielt haben.