Das Aufbäumen kommt zu spät

– Foto: Florian Trabner

Die FSG Haubern/Löhlbach hat das Rückspiel der Relegation zur Kreisliga A zwar knapp gegen den TSV Gemünden II gewonnen, den Klassenerhalt der Gäste aber nicht mehr verhindern können. Vor 450 Zuschauern stemmten sich die Gastgeber mit großem Aufwand gegen die Hypothek aus dem Hinspiel, belohnten sich nach Rückstand mit einer starken Schlussphase, doch unter dem Strich reichte der verdiente Heimsieg nicht aus.

Von Beginn an war zu spüren, dass Haubern/Löhlbach die klare Ausgangslage nicht hinnehmen wollte. Die Mannschaft trat engagiert auf, spielte mutig nach vorn und verlagerte das Geschehen früh in die Hälfte der Gäste. Gemünden II konzentrierte sich zunächst vor allem darauf, Ordnung zu halten und den Rhythmus des Spiels zu brechen. Die Heimelf bestimmte zwar über weite Strecken die erste Halbzeit, doch im letzten Drittel fehlte es zunächst an Präzision und Durchschlagskraft. Viele Abschlüsse gingen am Tor vorbei, zwingende Szenen vor dem Kasten von Jan Lapp blieben selten.

Rückstand aus dem Nichts Gemünden II ließ sich vom Druck der Gastgeber nicht aus der Ruhe bringen und verteidigte die komfortable Ausgangsposition mit Geduld. So ging es torlos in die Pause, obwohl Haubern/Löhlbach klar den Ton angegeben hatte. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Charakter der Partie zunächst wenig: Die Heimelf suchte weiter entschlossen den Weg nach vorn, während Gemünden II auf Entlastung und Umschaltmomente setzte. Dann fiel jedoch der Treffer auf der anderen Seite – und er traf die Gastgeber mitten ins Mark. Der eingewechselte Marius Kohl entwischte in der 61. Minute aus abseitsverdächtiger Position der Defensive und vollendete mit einem feinen Lupfer in den linken Winkel zum 0:1.