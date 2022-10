Das andere Gesicht „Die Tabellenkonstellationen haben aktuell nichts zu sagen“, sagt Arnstadts Trainer Martin Hauswald und hat da die jüngsten Niederlagen seiner Mannschaft gegen Westvororte & Heiligenstadt vor Augen.

Stabilität fehlt in Eisenberg

„Wir waren sehr selbstkritisch und haben beide Niederlagen klar ausgewertet. Wir haben eineinhalb Spiele nicht unsere Leistung gebracht. Wir müssen wieder auf uns schauen und unsere Leistung auf den Platz bekommen“, fasst Martin Hauswald die Erkenntnisse der jüngsten Niederlagen (0:1 gegen Westvororte, 0:3 gegen Heiligenstadt) zusammen. Nun erwartet der Arnstädter Übungsleiter eine Reaktion seiner Mannschaft. „Wir waren in Heiligenstadt einfach schlecht. 20 Minuten waren wir recht gut im Spiel, dann haben uns Kleinigkeiten aus dem Rhythmus gebracht. Wir standen defensiv zu weit weg, waren offensiv zu ideenlos. Hinzu kommt aktuell eine Schwäche bei Standards gegen uns. Das müssen wir abstellen“, geht er weiter ins Detail. Gut für Arnstadt war da noch, dass letzte Woche nahezu alle Mitstreiter um die vordersten Plätze ebenfalls Federn gelassen haben. „Das ist einerseits gut, andererseits hätten wir aber auch ganz woanders stehen können“, so der 09-Coach.

Mit dem SV Eintracht Eisenberg kommt nun eine Mannschaft an den Obertunk, die sich unter dem neuen Trainer Andreas Kittner noch nicht endgültig gefunden hat. Die Eisenberger sind eine kleine Wundertüte in dieser Spielzeit. Niederlagen wie gegen Struth (0:5) zuletzt, Wismut (0:7) oder Schleiz (3:5) stehen Siege wie gegen Erfurt Nord (3:1) oder SCHOTT (2:1) gegenüber. Besonders das 0:5 letzte Woche mit 80-minütiger Überzahl gegen Aufsteiger Struth könnte Spuren hinterlassen haben. „In Unterzahl zu verlieren kommt vor, aber nicht in dieser Höhe. Gerade nach den letzten Spielen konnte man meinen, das Team ist gefestigter und stabiler“, sagt Kittner enttäuscht und analysiert weiter: „Wir waren in der ersten Halbzeit besser im Spiel. Aber die Rote Karte wirkte für Struth positiver als für uns. In eigenen Ballbesitz tun wir uns noch schwer und treffen falsche Entscheidungen. In der Defensive waren wir bei drei Gegentoren einfach zu passiv, was der Gegner eiskalt bestrafte.“ Etwas froh dürfte Kittner sein, dass es für seine Mannschaft nun auf Reisen geht. Denn mit sieben Punkten aus drei absolvierten Auswärtspartien ist die Eintracht auf Gegners Platz noch ungeschlagen.

Dem eigenen Anspruch gerecht werden

Beide Vereine hegen Ambitionen im oberen Drittel der Tabelle mitzumischen. Doch aktuell scheint die Performance dafür nicht auszureichen. Wer kann dies am Wochenende ändern? „Für weiter oben in der Tabelle bedarf es mehr in vielen Bereichen, sofern man den Anspruch dafür hat. Das muss sich in den nächsten Wochen zeigen“, sagt Kittner zur sportlichen Lage. Gewisse Parallelen zeigen sich dabei auch zum kommenden Gegner aus Arnstadt. „Unser Anspruch ist es oben mitzuspielen. Wir müssen schnell den Hebel umlegen und einen Dreier einfahren. So viele Ausrutscher dürfen wir uns nicht erlauben. Wir schauen auf uns“, sagt Hauswald.

Dass es für die Gäste nun in Arnstadt ein Vorteil wird, dass die 09ner zuletzt zwei Niederlagen kassierten, glaubt der Eintracht-Trainer nicht. Im Gegenteil: „Ich schätze Arnstadt umso stärker ein. Sie sind gewillt zu Hause die Kehrtwende zu schaffen. Ich erwarte einen Gegner, der offensiv Qualitäten besitzt und über gute Einzelspieler verfügt. Am Ende müssen wir wieder ein anderes Gesicht präsentieren und versuchen an unsere guten Auswärtsspiele anzuknüpfen“. Auch hier sind viele Parallelen der beiden Kontrahenten, die sich am Samstag ab 15 Uhr auf dem Platz gegenüberstehen – LIVE im FuPa-Ticker!