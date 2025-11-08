»Das alte Lied« am Staffelberg: »Das geht in dieser Liga nicht«

Alex Geiger findet deutliche Worte. "Als Abstiegskandidat musst du Punkte holen, wenn es dreckig wird"; "aufgeben tun wir sicher nicht, aber es ist schon frustrierend"; "Geschenke verteilen geht in dieser Liga nicht"; Der Grund für die düstere Stimmung des Hauzenberger Trainers: Der Sturm hat am Samstagnachmittag das Aufsteiger-Duell gegen den FC Gundelfingen verloren - mit 1:2, trotz Führung.

"Ja, mei", atmet Geiger tief durch. "Es ist das alte Lied. Allmählich wird man müde." Einmal mehr hätte sein Team nicht schlecht gespielt, dem "schlagbaren" Gegner insgesamt Paroli geboten. Aber wie so oft in dieser Spielzeit haben "brutale individuelle Fehler" den Ausschlag gegeben. Im Mittelpunkt in diesem Zusammenhang dieses Mal der eigentlich zuverlässige Keeper Christoph "Obi" Obermüller. Dass Namen genannt werden, hört Geiger nicht gerne. Aber Tatsache ist eben Tatsache. Und ohnehin: "Wir verlieren miteinander, wir gewinnen miteinander."

Gewonnen hat der niederbayerische Aufsteiger vor vier Wochen überraschend gegen die Löwen-Reserve. Dieses Paukenschlag hat aber - für Geiger nicht erklärbar - keine zusätzliche Energie freigesetzt. "Wir konnten den Schwung nicht mitnehmen. Nach den Gründen dafür suchen wir noch immer." Und so ist der Herbst am Staffelberg eher trist, als golden. "Eigentlich wollten wir heute wegen der Witterung und dem Untergrund mit langen Bällen agieren und auf die zweiten Bälle gehen. Aber bei den Gegentoren war genau das Gegenteil der Fall", hadert der Hauzenberger Coach.

Des einen Leid ist bekanntlich des anderen Freud. Und so ist es wenig verwunderlich, dass Gästrainer Thomas Rudolph mit einem guten Gefühl die weite Heimreise von Niederbayern nach Schwaben antritt. "Das war ein Sieg des Willens", freut sich der 36-Jährige. "Und verdient war er auch." Ähnlich wie sein Kollege findet er deutlich Worte - aber mit anderem Hintergrund...