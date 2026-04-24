 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Das „Alles-oder-Nichts-Spiel“ in Schöndorf

Bezirksliga West: Abstiegs-Kracher zwischen Franzenheim und Mehring — Niederemmel braucht „Sahnetag“ — Lüxem und Saartal fordern defensive Stabilität.

von Lutz Schinköth · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Verlieren verboten ist das Motto für Simon Monzel und seine Mehringer.
Verlieren verboten ist das Motto für Simon Monzel und seine Mehringer. – Foto: Fupa / Verein

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