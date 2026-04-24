Das „Alles-oder-Nichts-Spiel“ in Schöndorf

Wenn der designierte Absteiger den kommenden Meister empfängt, sind die Rollen klar verteilt. „Wir müssen uns noch mal schütteln, gut trainieren und uns bewusst sein, dass wir 90 Minuten verteidigen müssen, wenn der Primus kommt“, gibt es für Geisfelds Trainer Björn Probst nur eine Devise. Fabian Weber und André Lochen fehlen verletzt, Moritz Michels ist im Aufbautraining. „Wir sind Favorit, werden den Gegner aber nicht unterschätzen. Gelingt es uns, über 90 Minuten unsere Leistung abzurufen, können wir mit einem Dreier dem Titel wieder ein großes Stück näher kommen“, weiß Tarforsts Coach Patrick Zöllner. Luca Heintel ist außen vor (Urlaub), Benedikt Decker (nach Urlaub) und Nicola Rigoni (nach Mandelentzündung) stehen wieder bereit.