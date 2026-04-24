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Ligavorschau
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Das „Alles-oder-Nichts-Spiel“ in Schöndorf
Bezirksliga West: Abstiegs-Kracher zwischen Franzenheim und Mehring — Niederemmel braucht „Sahnetag“ — Lüxem und Saartal fordern defensive Stabilität.
von Lutz Schinköth · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Verlieren verboten ist das Motto für Simon Monzel und seine Mehringer. – Foto: Fupa / Verein