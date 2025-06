„Das Allergrößte für uns“: SV Ohlstadt macht Aufstiegsrelegation perfekt und trifft auf SC Weßling

Der Wahnsinn geht in die nächste Runde. Durch einen 3:2-Heimerfolg über den TSV Peißenberg erreicht der SV Ohlstadt die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga.

Gegner dort ist der SC Weßling. Das Hinspiel steigt bereits an diesem Dienstag, Anpfiff am Boschet ist um 19 Uhr.

Rudi Schedler sollte Recht behalten. Vor wenigen Wochen führte Ohlstadts Co-Trainer aus, dass man die restlichen Spiele gewinnen und sich „durch pickeln“ werde. Trefflicher hätte diese Prophezeiung nicht ausformuliert werden können. Mit Ausnahme der Partie in Brunnthal war der SVO jedes Mal weit davon entfernt, seine Aufgaben in jener Souveränität zu erledigen, die ein Spitzenteam auszeichnet. Auch gegen die munteren Peißenberger gab es Rückschläge und Phasen, in denen gezittert werden musste. Letztlich nicht mehr als Randnotizen zum Fachsimpeln.