Das ärgerte Trainer Kevin Wolze bei der Niederlage von Viktoria Goch

Wolze zeigte sich unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Viktoria Goch hat seinem Trainer Kevin Wolze am Mittwochabend ein Rätsel aufgegeben. Der Landesligist musste sich nach einem schwachen Auftritt im Test beim Bezirksligisten SV Rindern mit 1:3 (0:2) geschlagen geben. Er konnte dabei nicht annähernd an die Leistung anknüpfen, die er acht Tage zuvor beim 4:0 im Vorbereitungsspiel beim Oberligisten FC Büderich gezeigt hatte.

Zumal Wolze schon in der vergangenen Saison immer wieder darauf hingewiesen hatte, dass seine Mannschaft nur dann zu besonderen Leistungen fähig sei, wenn sie in puncto Einsatz und Laufbereitschaft an ihre Grenzen geht. Das war beim Nachbarn nicht der Fall, was ihren Trainer maßlos ärgerte.

„Ich kann mir nicht erklären, wie eine Mannschaft sich innerhalb von so wenigen Tagen mit zwei so verschiedenen Gesichtern präsentieren kann“, sagte Wolze. Der Grund für den unbefriedigenden Auftritt lag für den Ex-Profi auf der Hand. „Die Einstellung stimmte nicht“, so Wolze. Doch warum das der Fall war, stellte ihn vor ein Rätsel.

Kevin Wolze: „Ich hoffe, die Mannschaft macht sich ein paar Gedanken“

Darum gab es schon zur Pause in der Kabine eine deutliche Ansage ans kickende Personal. Und deshalb kritisierte Wolze seine Spieler nach der Partie hart. „Ich hoffe, die Mannschaft macht sich nach diesem Auftritt ein paar Gedanken“, sagte er.

Zum mangelnden Engagement kam auch die aus der vergangenen Saison ebenfalls hinlänglich bekannte Abschlussschwäche, was zusätzlich ein besseres Resultat verhinderte. So reichte es nur zum Ehrentreffer, den Jan-Luca Geurtz (80.) beim Stand von 0:3 erzielte.

Marius Krausel: „Das Wort Aufstieg nehme ich noch nicht in den Mund“

Marius Krausel, Trainer des SV Rindern, nahm sich sein Team nach dem Abpfiff ebenfalls in einem Punkt zur Brust. Er warnte seine Spieler eindringlich davor, sich auf den gerade verdienten Lorbeeren auszuruhen. „Ihr habt das super gemacht“, sagte der Nachfolger von Christian Roeskens zu seinem im Kreis versammelten Kickern. „Aber dieses Spiel ist kein Grund, jetzt abzuheben.“

Marius Krausel geht jedenfalls mit gutem Beispiel voran. Er hält den Ball nach dem Erfolg, bei dem Piet Kramer (8., 27.) und Mohamad Al Ahmad (70.) die Treffer des Gastgebers erzielten, flach. Für ihn ist die Zeit noch nicht reif, sein Team in der Gruppe vier der Bezirksliga in den Kreis der Titelanwärter einzureihen. „Das Wort Aufstieg nehme ich noch nicht in den Mund.“

Dass der SV Rindern das Potenzial zu einem Spitzenplatz hat, unterstrich er gegen die Viktoria indes. Er zeigte fußballerisch viele gute Ansätze und ist in der Breite noch besser besetzt als in der vergangenen Spielzeit. Deshalb scheint er bereit für den nächsten Schritt nach vorne zu sein, den der Trainer auch als Ziel ausgibt. „Wir sind in der letzten Saison Fünfter geworden. Verschlechtern wollen wir uns sicherlich nicht“, sagte Marius Krausel.