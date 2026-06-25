Das ändert sich in den Moerser Ligen zur neuen Saison

Wahrscheinlich wird immer Sommer 2027 erneut nur der A-Liga-Meister aufsteigen. Hanisch: „Ich habe zwar noch keine endgültige Rückmeldung vom Verband erhalten, aber es wird wohl so sein. Stand jetzt müssen die letzten beiden Mannschaften der Endtabelle runter in die B-Liga, der Drittletzte nimmt an einer Relegationsrunde teil. So lange kein Team aus dem Fußball-Kreis Moers die Bezirksliga nach unten hin verlassen muss, soll an der A-Liga-Größe mit 16 Teams festgehalten werden.

Kreisliga B

Wie in der zurückliegenden Saison gehören der eingleisigen B-Liga 18 Teams an. Der FC Meerfeld kommt aus der A-Liga dazu, aus der C-Liga haben der TV Kaldenhausen, VfL Rheinhausen II sowie TuS Baerl den Aufstieg geschafft.

Die ersten beiden Teams dürfen am Saisonende auf den Sprung in die höchste Spielklasse auf Kreisebene anstoßen. Der Drittplatzierte bekommt in zwei Partien gegen den Drittletzten der A-Liga die Möglichkeit, nachzuziehen.

Kreisliga C

In dieser Spielklasse stehen die gravierendsten Änderungen an. Nach Rücksprache mit den Vereinen kehrt der Kreis-Fußballausschuss zum alten Modus zurück. Die Trennung in vier Gruppen nach der Winterpause fällt weg, gespielt wird wieder in der bekannten Hin- und Rückrunde. „Gerade die Fairplay-Ligen sind nicht gut angekommen“, weiß Hanisch.

Die Mannschaften treten in zwei oder drei Gruppen gegeneinander an. Das kommt auf die Anzahl der gemeldeten Teams an. Die Frist endet am 10. Juli. „Bislang ist mit Alemannia Kamp II eine zusätzliche Mannschaft dazugekommen“, so Hanisch.