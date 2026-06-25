Das ändert sich in den Moerser Ligen zur neuen Saison

Nach der Saison ist für Peter Hanisch und sein Team vor der Saison. Während sich die Mannschaften in der Sommerpause befinden, beschäftigt sich der Vorsitzende vom Moerser Kreis-Fußballausschuss schon längst mit der anstehenden Spielzeit. Was sich ändert, und worauf sich die Vereine einstellen müssen.
In der Saison 2026/27 spielen in der A-Liga nur 16 Teams um Punkte. Davor waren’s 18 und in der Spielzeit 2024/25 sogar 20 Mannschaften. „Unsere Grundgedanken zur 16er-Liga hatten wir so im Sommer 2025 den Vereinen vorgestellt. Widersprüche oder besondere Nachfragen gab’s nicht“, sagt Hanisch.
„Weil immer mehr Teams aus unserem Kreis in der Bezirksliga spielen und damit die Möglichkeit besteht, dass mehr Mannschaften absteigen, haben wir uns im Ausschuss entschieden, auf 16 runterzugehen. Wir wollten so einen Puffer schaffen“, erläutert Hanisch.
In den Bezirksligen ist der Fußball-Kreis Moers durch den Aufstieg vom SV Budberg II mit sieben Teams vertreten. Neben der Landesliga-Reserve des SVB sind das der TuS Xanten, Borussia Veen, TuS Asterlagen, VfL Repelen, FC Neukirchen-Vluyn sowie VfB Homberg II.
Wahrscheinlich wird immer Sommer 2027 erneut nur der A-Liga-Meister aufsteigen. Hanisch: „Ich habe zwar noch keine endgültige Rückmeldung vom Verband erhalten, aber es wird wohl so sein. Stand jetzt müssen die letzten beiden Mannschaften der Endtabelle runter in die B-Liga, der Drittletzte nimmt an einer Relegationsrunde teil. So lange kein Team aus dem Fußball-Kreis Moers die Bezirksliga nach unten hin verlassen muss, soll an der A-Liga-Größe mit 16 Teams festgehalten werden.
Wie in der zurückliegenden Saison gehören der eingleisigen B-Liga 18 Teams an. Der FC Meerfeld kommt aus der A-Liga dazu, aus der C-Liga haben der TV Kaldenhausen, VfL Rheinhausen II sowie TuS Baerl den Aufstieg geschafft.
Die ersten beiden Teams dürfen am Saisonende auf den Sprung in die höchste Spielklasse auf Kreisebene anstoßen. Der Drittplatzierte bekommt in zwei Partien gegen den Drittletzten der A-Liga die Möglichkeit, nachzuziehen.
In dieser Spielklasse stehen die gravierendsten Änderungen an. Nach Rücksprache mit den Vereinen kehrt der Kreis-Fußballausschuss zum alten Modus zurück. Die Trennung in vier Gruppen nach der Winterpause fällt weg, gespielt wird wieder in der bekannten Hin- und Rückrunde. „Gerade die Fairplay-Ligen sind nicht gut angekommen“, weiß Hanisch.
Die Mannschaften treten in zwei oder drei Gruppen gegeneinander an. Das kommt auf die Anzahl der gemeldeten Teams an. Die Frist endet am 10. Juli. „Bislang ist mit Alemannia Kamp II eine zusätzliche Mannschaft dazugekommen“, so Hanisch.
Übrigens: Die Sommer-Tagung vor dem Saisonstart findet am 17. August, 19 Uhr, auf der Anlage des VfL Rheinhausen statt. Am letzten August-Wochenende beginnt die Meisterschaft 2026/27.
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