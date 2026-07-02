Das ändert sich für die Fußballer im Kreis Kleve Der Fußball-Verband Niederrhein hat die Amateurligen für die kommende Saison eingeteilt. Die Vereine aus dem Kreis Kleve dürfen sich auf viele neue Herausforderungen freuen. Der 1. FC Kleve hat nach dem Abstieg aus der Oberliga Informationsbedarf. von Volker Himmelberg · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Auch Umut Akpinar spricht über die neue Gruppeneinteilung. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die Planer des Fußball-Verbandes Niederrhein sind stets darauf bedacht, bei der Einteilung der Amateurligen die Fahrtstrecken der Vereine in Grenzen zu halten. Zwangsläufig sind den Organisatoren mitunter die Hände gebunden – an der geografischen Lage mancher Klubs lässt sich schließlich nichts ändern. Bestes Beispiel ist der 1. FC Kleve, der nach dem unglücklichen Abstieg aus der Oberliga auch eine Etage tiefer häufig weite Wege auf sich nehmen muss, um zum Platz des Gegners zu gelangen. „Wir liegen nun einmal weit vom Schuss und sind so etwas wie das Rosenborg Trondheim des Amateurfußballs“, sagt Umut Akpinar.

Umut Akpinar warnt vor falschem Hochmut Der Trainer ist längst schon wieder zum Scherzen aufgelegt und freut sich auf die neue Herausforderung, die für den 1. FC Kleve Landesliga-Gruppe 1 lautet. Aus der vergangenen Saison kennt man noch die Mitabsteiger VfB Homberg und SV Biemenhorst, dazu gibt’s nach langer Zeit wieder das Derby gegen Viktoria Goch. Der 1. FC Lintfort ist auch noch ein Begriff – das war’s auch schon mit den bekannten Größen. Wenn am 16. August der Startschuss der neuen Saison fällt, wird Akpinar längst wissen, was seine Mannschaft erwartet. „Sobald die Testspiele anlaufen, werden wir unsere Gegner beobachten. Mein Co-Trainer Lars van Rens und ich schauen uns die Teams an, außerdem haben wir ein gut funktionierendes Netzwerk, um an die nötigen Informationen zu gelangen“, sagt der FC-Coach. Von einer Favoritenrolle seiner Mannschaft möchte er nichts wissen. „Es gibt genügend warnende Beispiele dafür, dass Oberliga-Absteiger in der Landesliga Probleme bekommen können. Diese Erfahrung haben in den vergangenen Jahren etwa Hamborn 07, der FC Kray und die Sportfreunde Niederwenigern machen müssen“, so Akpinar. Die kommende Saison ist für den 1. FC Kleve so etwas wie die erste Etappe einer Reise, die perspektivisch zurück in die Oberliga führen soll. „Wir möchten konsequent junge Spieler heranführen, das ist unser Weg. Nach den Abgängen der Führungsspieler Fabio Forster und Tim Haal müssen sich neue Strukturen herausbilden. Das braucht seine Zeit“, sagt der Trainer.

Auch für Viktoria Goch, in der abgelaufenen Saison als Aufsteiger in der Gruppe 2 im Einsatz, ändert sich einiges. Die Fahrten ins Ruhrgebiet werden seltener, dafür geht’s häufiger einmal hinauf in Richtung Mönchengladbach. „Eine coole Einteilung, wobei die Liga in keinem Fall schwächer einzuschätzen ist“, sagt Trainer Kevin Wolze. Rund um das Hubert-Houben-Stadion ist die Vorfreude auf die Derbys gegen den 1. FC Kleve groß, das Saisonziel für das schwierige zweite Jahr nach dem Aufstieg bereits relativ klar umrissen. „Wir wollen in erster Linie von Anfang an nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Eine andere Erwartungshaltung wäre vermessen“, so Wolze. Broekhuysen will wieder oben angreifen – auch wenn in einer anderen Gruppe In der Bezirksliga hat sich für die Sportfreunde Broekhuysen ein leidiges Thema erledigt. Die Punkte, die in der vergangenen Saison zum Gewinn der Meisterschaft gefehlt haben, hatte die Mannschaft in erster Linie auf den Plätzen im Fußballkreis Rees-Bocholt eingebüßt. Ab sofort sind die Sportfreunde nach der Einteilung in die Gruppe 3 nur noch auf der linken Rheinseite unterwegs, überwiegend im Raum Krefeld/Mönchengladbach. „Ich schätze diese Liga spielerisch etwas stärker ein“, sagt Trainer Sebastian Clarke. Nach dem knapp verpassten Aufstieg – in der Relegation zur Landesliga setzte sich am Ende RW Essen II durch – möchten die Sportfreunde erneut oben angreifen, sehen sich allerdings nicht in der Rolle des Topfavoriten. „Jetzt müssen wir erst einmal eine gute Vorbereitung absolvieren und möglichst gut aus den Startlöchern kommen. Nach einigen Spieltagen wird man dann sehen, wie die Konkurrenz einzuschätzen ist“, sagt Teammanager Heinz Trienekens und hat eine klare Forderung an die Mannschaft. „Wenn wir in Zukunft irgendwo in der Woche auswärts unter Flutlicht gefordert sind, müssen wir mit einer ganz anderen Einstellung auftreten.“ Ein kleines Derby gibt’s immerhin auch noch – Aufsteiger FC Aldekerk begleitet die Sportfreunde in die Gruppe 3.