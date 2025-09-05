 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: TSG/mad

Das Achtelfinale im Teamsportler-Stadtpokal und Reservepokal

Stadtpokal Halle +++ In beiden Wettbewerben geht es um den Einzug in das Viertelfinale

In den beiden Kreispokal-Wettbewerben des Stadtfachverbandes Halle geht es am Wochenende um den Einzug ins Viertelfinale. Nicht jedoch für die beiden Teams von Kine em Halle: Die Begegnungen sind aufgrund des neuerlichen Disputs zwischen Verein und Stadtverband abgesetzt. Trotzdem rollt auf vielen Plätzen der Ball.

Der Teamsportler-Stadtpokal

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Lettin
VfB LettinLettin
Kanenaer SV
Kanenaer SVKanena
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Post TSV Halle
Post TSV HallePost Halle
SV Rotation Halle
SV Rotation HalleRotation
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Seeben
VfL SeebenSeeben
SV Dautzsch
SV DautzschDautzsch
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
SG Motor Halle
SG Motor HalleMotor Halle
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Polizei SV Halle
Polizei SV HallePSV Halle
Kine Em Halle
Kine Em HalleKineEm Halle
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG HTB Halle
SG HTB HalleHTB Halle
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
15:00

Der Teamsportler-Reservepokal

Morgen, 11:00 Uhr
Kanenaer SV
Kanenaer SVKanena II
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern III
11:00

Morgen, 12:00 Uhr
ESG Halle
ESG HalleESG Halle II
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern II
12:00

Morgen, 12:00 Uhr
SG HTB Halle
SG HTB HalleHTB Halle II
Kine Em Halle
Kine Em HalleKineEm Halle II
12:00

Morgen, 12:00 Uhr
Polizei SV Halle
Polizei SV HallePSV Halle II
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit II
12:00

Morgen, 13:00 Uhr
SV Dautzsch
SV DautzschDautzsch II
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg II
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau III
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine III
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine IV
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt II
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSG Kröllwitz
TSG KröllwitzKröllwitz II
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf II
15:00

