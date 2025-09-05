 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Michael Kniep

Das Achtelfinale im Magdeburger Stadtpokal

Stadtpokal Magdeburg +++ Die acht Tickets für das Viertelfinale werden am Wochenende vergeben

Im Magdeburger Stadtpokal werden am Wochenende die acht Tickets für das Viertelfinale vergeben - unter anderem mit der Wiederauflage des diesjährigen Halbfinals zwischen dem BSV 79 und dem Pokalsieger TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Sonntag. Der Blick auf die acht Begegnungen:

Freitag

Heute, 19:00 Uhr
MSV 90 Preussen/FC Zukunft
MSV 90 Preussen/FC ZukunftMSV 90 Preussen/FC Zukunft
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD III
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
19:30live

Samstag

Morgen, 12:30 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg II
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
12:30live

Morgen, 14:00 Uhr
FSV 1895 Magdeburg
FSV 1895 MagdeburgFermersleben
SV Aufbau Empor Ost
SV Aufbau Empor OstEmpor Ost
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde II
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Pechau
SV PechauPechau
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen II
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg II
15:00live

Sonntag

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
15:00live

Kevin GehringAutor