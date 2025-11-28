Das „Abschiedsspiel“ auf dem Pellinger Hartplatz 

„Wir wollen auf dem vermutlich zum letzten Mal genutzten Pellinger Hartplatz (das Geläuf soll im kommenden Jahr einem Kunstrasen weichen, d. Red.) alles investieren, damit es gegen starke Sirzenicher ein enges Spiel wird und wir mit unseren Stärken in der Lage sind, ihnen wehzutun“, strebt SG-Trainer Thomas Werhan nach drei Niederlagen in Folge zumindest einen Teilerfolg an. „Auf dem Hartplatz wird eine andere Art Fußball gefordert sein. Die Bedingungen sowie den Gegner anzunehmen und kämpferisch dagegenzuhalten, wird die große Aufgabe sein“, lässt Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer durchblicken.

Im Kellerduell des Vorletzten gegen den Rangzwölften von Mosel und Sauer steht viel auf dem Spiel. „In der Hinserie haben wir beim 2:6 unser bislang schlechtestes Spiel gemacht. Deshalb sind wir nun zur Wiedergutmachung verpflichtet. Wir möchten Zewen über unser schnelles Umschaltspiel in Verlegenheit bringen“, kündigt Simon Monzel an. Der Spielertrainer selbst (Augenentzündung) sowie Johannes Diederich und Nico Stadfeld (beide beruflich verhindert) müssen passen. Nach auskurierten Verletzungen sind Carsten Cordier, Jan Niedenführ und Mika Weich wieder Optionen. „Wir brauchen viel Leidenschaft und Engagement, um die volle Punktzahl mitzunehmen“, warnt Zewens Trainer Stefan Castello vor einem kämpferisch und läuferisch engagierten Gegner. Wegen Kurzurlaubs sind Sahel Djedda und Marvin Kugel außen vor, Torwart Kevin Noll fehlt nach einer Operation am Finger ebenfalls.

TuS Mosella Schweich – SG Wiesbaum (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz am Winzerkeller Schweich)

Eine Korrektur aus dem mit 0:2 verlorenen Hinspiel fordert Mosella-Coach Thomas Schleimer: „Wir müssen unseren Ballbesitz besser absichern, die gefährlichen Konter von Wiesbaum unterbinden und beim eigenen Ballbesitz Lösungen finden.“ Weil Angreifer Jens Schneider aufgrund eines Haarrisses am Schienbeinkopf fehlt, rückt womöglich Kenneth Harrow, der mit 16 Treffern beste Torjäger der A7, in den Kader. „Wir haben aus den vergangenen vier Spielen zehn Punkte geholt und möchten in Schweich eine ähnlich starke Leistung zeigen wie im Hinspiel“, kündigt SG-Spielertrainer Marco Michels an. Aaron Heck (nach Magen/Darminfektion) und Tim Blech (war erkältet) stehen wieder bereit.

SV Mosella Niederemmel – SG Saartal Irsch (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Piesport)

„Nach fünf Spielen ohne Dreier möchten wir mal wieder dreifach punkten. Saartal ist offensiv brutal stark. Da müssen wir defensiv kompakt arbeiten, Ideen entwickeln und ein gutes Positionsspiel aufbauen“, strebt Niederemmels Trainer Sascha Kohr den vierten Saisonsieg an. Dustin Geisler (Muskelverletzung) muss passen, Maxim Swoboda ist nach seiner Urlaubsrückkehr wieder eine Alternative. „Es geht für uns darum, nach zwei Siegen in Folge nachzulegen und einen ähnlich ambitionierten Auftritt an den Tag zu legen, wie beim 5:0 im Hinspiel“, betont SG-Sportchef Philip Kramp.

SG Geisfeld – SV Tawern (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Rascheid)

„Dass die Partie erneut eine Herausforderung wird, brauche ich niemandem zu sagen. Auf einem sehr wahrscheinlich tiefen und seifigen Untergrund wird es gegen eine so spielstarke Mannschaft noch schwieriger, strukturierten Fußball zu spielen. Ziel bleibt, den ersten Saisonsieg zu landen“, sagt Geisfelds Trainer Björn Probst. „Wir stellen uns auf einen Gegner ein, der es mit seiner Kämpfermentalität und seiner robusten Spielweise jedem Gegner schwer machen kann. Da sind Einsatz, Willen und Zweikampfstabilität gefragt“, erwartet Tawerns Trainer Benny Leis eine enge Partie.

SG Ruwertal/Gutweiler – SV Schleid (Sonntag, 14.45 Uhr, Kunstrasenplatz Waldrach)

Nach sieben Zählern aus den vergangenen drei Partien fordert Ruwertals Coach Bastian Jung, „den Schwung der vergangenen Wochen mitzunehmen und weiter zu punkten. Schleid verfügt über individuelle Klasse und steht unter Wert da unten drin. Wir sind spätestens nach dem 1:1 im Hinspiel gewarnt“. Sven Meyer, Paul Scheuer, Pascal Neumann, Mathias Biwer und Jonas Jung sind aufgrund diverser Verletzungen außen vor. „Ziel muss sein, die Heimreise mit Punkten anzutreten und die Hinrunde positiv zu beenden. Wir möchten an die ansprechende Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen“, lässt Schleids Trainer Taner Weins durchblicken. Nils Scholtes (Kreuzbandriss), Boris Niesen (Oberschenkelblessur), Weins selbst (Innenbandprobleme), Dennis Wadych (Knie) und Luca Eichner (auch verletzt) müssen passen.

SG Ellscheid – SV Lüxem (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Gillenfeld)

Eine Partie zweier punktgleicher Tabellennachbarn im Mittelfeld erwartet die Zuschauer in der Vulkan­eifel. „Lüxem ist ein mit vielen guten Einzelspielern bestücktes Team, das wir seit Jahren sehr gut kennen“, sagt Ellscheids Spielertrainer Markus Boos. Jannick Land (Rotsperre), Matteo Jaax, Robin Thullen und Niklas Maas (alle verletzt) stehen nicht zur Verfügung. Seit fünf Partien wartet der SV Lüxem nun bereits auf einen Sieg. „Das Derby in Gillenfeld stellt ein Highlight für uns dar. Wichtig ist für uns, nach den zuletzt schwächeren Leistungen und Ergebnissen den Schalter umzulegen und zu zeigen, was die Mannschaft kann und will“, möchte Lüxems Trainer Nico Hubo unbedingt wieder zurück in die Erfolgsspur. Wegen muskulären Problemen ist der Einsatz von Florian Schmitt fraglich.

FSV Salmrohr – FSV Trier-Tarforst ⇥verlegt auf Mittwoch, 8. April

Der Rasen des Salmtalstadions ist aufgrund der widrigen Platzverhältnisse gesperrt. Auf dem Kunstrasen in der Peter-Rauen-Arena wollten die Hausherren nicht unbedingt spielen. Tarforst stimmte einer Verlegung zu, weil „uns ja auch kein Nachteil dadurch entsteht“, so Trainer Patrick Zöllner. Auf beiden Seiten hätten wahrscheinlich zahlreiche Akteure vor allem aus Verletzungs- und Krankheitsgründen gefehlt.

Bezirksliga-Mitte:

HSV Neuwied – TuS Ahbach (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Neuwied-Heddesdorf)

Vor dem letzten Spiel in diesem Jahr möchte Ahbachs Trainer Roger Stoffels mit seinem Team noch einmal in die Vollen gehen: „Wir haben zuletzt regeneriert und wollen die finale Partie vor der Winterpause mit frischer Energie bestreiten. Im Hinspiel haben wir einen guten Eindruck hinterlassen und nach einem 0:2-Rückstand mit dem 2:2 noch ein Remis erzielen können.“ Nicolas Müller (zuvor angeschlagen) und Felix Ewertz (nach Fußprellung) sind wieder an Bord.