Das Abenteuer Zweite Liga geht für den VfR Warbeyen langsam zu Ende

Bemerkenswert: Es blieb der einzige herausgespielte Treffer der Münchenerinnen. Alle weiteren fünf Tore resultierten aus Standardsituationen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte versetzte Top-Torjägerin Elira Terakaj dem VfR einen empfindlichen Treffer, als sie einen Freistoß von der Strafraumkante sehenswert im linken Winkel versenkte.

Nach dem Seitenwechsel offenbarte der VfR Warbeyen vor allem bei Eckbällen eklatante Schwächen. In der 56. Minute köpfte Terakaj am zweiten Pfosten unbedrängt zum 3:0 ein. Nach einem Foulspiel von Ahamad verwandelte die Münchener Angreiferin zudem einen Foulelfmeter sicher und schnürte damit ihren Dreierpack (64.).

Auch zwei weitere Eckstöße münzten die Gastgeberinnen konsequent in Tore um. Sowohl in der 66. als auch in der 87. Minute hatte Luzie Zähringer kaum Gegenwehr und brachte den Ball per Kopf im Tor unter. Zwischenzeitlich war dem VfR immerhin noch der Ehrentreffer gelungen: Spielführerin Moisa Verkuijl nutzte in der 75. Minute einen gegnerischen Ballverlust und verkürzte auf 1:5.

Für Sandro Scuderi war das natürlich kein Trost. Der Warbeyener Trainer ließ kein gutes Haar an seiner Mannschaft. „Wenn du fünf Standardtore kassierst, sagt das viel über die Konzentration aus. Hätten sie uns spielerisch auseinandergenommen, wäre das vielleicht verzeihbar, aber so hat es einen anderen Beigeschmack. Es ist enttäuschend, dass wir das Spiel so leicht hergegeben haben“, sagte Scuderi, der zudem Akane Miyoshi (Fingerbruch) und Lotte Masseling (Bänderdehnung) verletzt auswechseln musste.