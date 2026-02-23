Das Abenteuer Zweite Liga geht für den VfR Warbeyen langsam zu Ende

Die sportlichen Indizien verdichten sich, dass die Fußballerinnen des VfR Warbeyen den Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga nicht schaffen. Am Sonntag verlor das Schlusslicht auch das richtungweisende Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Das Kellerduell ging überraschend deutlich mit 6:1 (2:0) an die Gastgeberinnen, die damit den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt haben.
Im ersten Durchgang sah es zunächst danach aus, als könne sich auf dem Kunstrasenplatz des FC-Bayern-Campus eine Partie auf Augenhöhe entwickeln. Den ersten Abschluss der Gäste verzeichnete Narjiss Ahamad in der siebten Minute. Auf der Gegenseite leitete Hanna Wegschneider nach einer vergebenen Großchance den Führungstreffer (23.) ein. Ihr Steckpass in den Strafraum erreichte Laura Dafinger, die nur noch für die einschussbereite Clara Choisy querlegen musste.
Bemerkenswert: Es blieb der einzige herausgespielte Treffer der Münchenerinnen. Alle weiteren fünf Tore resultierten aus Standardsituationen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte versetzte Top-Torjägerin Elira Terakaj dem VfR einen empfindlichen Treffer, als sie einen Freistoß von der Strafraumkante sehenswert im linken Winkel versenkte.
Nach dem Seitenwechsel offenbarte der VfR Warbeyen vor allem bei Eckbällen eklatante Schwächen. In der 56. Minute köpfte Terakaj am zweiten Pfosten unbedrängt zum 3:0 ein. Nach einem Foulspiel von Ahamad verwandelte die Münchener Angreiferin zudem einen Foulelfmeter sicher und schnürte damit ihren Dreierpack (64.).
Auch zwei weitere Eckstöße münzten die Gastgeberinnen konsequent in Tore um. Sowohl in der 66. als auch in der 87. Minute hatte Luzie Zähringer kaum Gegenwehr und brachte den Ball per Kopf im Tor unter. Zwischenzeitlich war dem VfR immerhin noch der Ehrentreffer gelungen: Spielführerin Moisa Verkuijl nutzte in der 75. Minute einen gegnerischen Ballverlust und verkürzte auf 1:5.
Für Sandro Scuderi war das natürlich kein Trost. Der Warbeyener Trainer ließ kein gutes Haar an seiner Mannschaft. „Wenn du fünf Standardtore kassierst, sagt das viel über die Konzentration aus. Hätten sie uns spielerisch auseinandergenommen, wäre das vielleicht verzeihbar, aber so hat es einen anderen Beigeschmack. Es ist enttäuschend, dass wir das Spiel so leicht hergegeben haben“, sagte Scuderi, der zudem Akane Miyoshi (Fingerbruch) und Lotte Masseling (Bänderdehnung) verletzt auswechseln musste.
Dass auch ein Großteil der Konkurrenz im Tabellenkeller an diesem Wochenende ohne Punktgewinn blieb, dürfte in Warbeyen niemanden positiv stimmen. Der VfR verharrt bei sechs Zählern, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt weiterhin elf Punkte. Rechnerisch ist bei noch 24 zu vergebenden Punkten zwar nichts entschieden. Doch spätestens nach diesem Auftritt drängt sich die Frage auf, gegen wen das Schlusslicht die dringend benötigten Siege einfahren will.
Nach der zweiwöchigen Länderspielpause wartet die nächste schwere Aufgabe: Am Sonntag, 15. März, empfängt der VfR den Tabellenzweiten SC Sand.