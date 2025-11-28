Das Abenteuer Niedersachsenliga reizt Spelles U19

Schafft die U19 des SC Spelle-Venhaus die Qualifikation für die Niedersachsenliga? Das wäre ein großer Schritt. Darüber entscheiden zwei Relegationsspiele. Zum ersten Duell der Meister der Landesliga-Qualifikationsrunden erwartet der SCSV am Samstag um 16 Uhr JFV Edewecht auf Kunstrasen im Getränke Hoffmann Stadion.

Die Relegation zur Niedersachsenliga war das Speller Ziel, erklärt der Sportliche Leiter der U19, Markus Holtel. Das hat die Mannschaft von Trainer Nils Boyer erreicht. Gegen den ärgsten Verfolger Olympia Laxten haben die SCSV-Talente vier wichtige Zähler geholt. Ärgerlich war die Niederlage in Georgsmarienhütte. Jetzt hoffen sie auf den Durchmarsch. Denn das Team ist erst im Sommer aus der Bezirksliga aufgestiegen - in der es alle Spiele gewonnen hat. Und jetzt bekommt es schon die Chance, in der Rückserie auf höchster niedersächsischer Ebene anzutreten.

Das Format dazu hätte die U19 nach Einschätzung von Holtel. Das Gros der Mannschaft spielt schon seit den Minikickern zusammen. Dazu gehören etwa Matteo Echelmeyer, Noah Holtel, Mika Löcken oder Ben Nähring. Seit der C-Jugend kamen Verstärkungen hinzu. Die Stimmung in der erfolgreichen Truppe ist so groß wie der Zusammenhalt. „Dass die Mannschaft so fokussiert auf den Fußball ist“, nennt Holtel als besondere Stärke. „Es ist schon erstaunlich, wie viel Gas sie geben.“ Schon im Training habe man das Gefühl, dass es um ein Endspiel gehe. „Da sind alle sehr, sehr engagiert. Die wollen spielen und haben Spaß am Fußball.“ Das habe er bei einer Mannschaft in dieser Ausprägung in letzter Zeit nicht gesehen. Das sei neben Talent und Training auch Kopfsache.