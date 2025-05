In der Vorrunde boten die Zuzenhausener (weiß) der TSG Balingen beim 2:2-Unentschieden einen großen Kampf. – Foto: Siegfried Lörz

Das Abenteuer geht zu Ende Oberliga Baden-Württemberg +++ Zuzenhausen muss zum Abschluss nach Balingen

Am Samstagnachmittag ist es geschafft. Eine Mammutrunde mit 34 hochintensiven Spieltagen neigt sich dem Ende und der FC Zuzenhausen darf selbiges mit erhobenem Haupt bestreiten. Der Aufsteiger und letztjährige Verbandsliga-Meister hat im Rahmen seiner Möglichkeiten nahezu das Maximum aus der abgelaufenen Runde herausgeholt und sich in ganz Baden-Württemberg eine Menge Respekt verdient.

Zum Klassenerhalt hat es nicht ganz gereicht, dafür fehlte ein wenig die Tiefe im Kader. Gerade in der wichtigen Saisonphase zum Start der Rückrunde jagte eine Hiobsbotschaft die nächste. Etliche Stammkräfte zogen sich Verletzungen zu und auf diese Weise gelang es vor allem nicht in der Defensive eine Formation sich einspielen zu lassen. "Da hat es uns leider ein bisschen oft böse erwischt", fasst Trainer Steffen Schieck diese Phase zusammen. Hinzu kam die Tatsache, dass es in einer Liga mit vier fixen Absteigern eben ein gutes Stück schwieriger ist die Klasse zu halten als in den meisten anderen Ligen. Außerdem ist der Sprung von der Verbands- in die Oberliga gewaltig, nicht von ungefähr belegen alle vier Aufsteiger die vier hinteren Positionen. Die Strukturen der Klubs sind teilweise auf Profiniveau und in dieser Hinsicht waren die FCler häufig so etwas wie die tapferen Gallier aus den Asterix-Comics.

Sie verteilten den ein oder anderen "Klaps" an die vermeintlichen Favoriten, so beispielsweise in der Hinrunde beim souveränen Meister SG Sonnenhof Großaspach (2:2), beim bärenstarken 2:1-Sieg in Oberachern, oder gegen den Vizemeister TSG Balingen (2:2). Zu jenen Balingern führt den Zuze-Tross die letzte Auswärtsfahrt am Samstag (Anpfiff, 15.30 Uhr). "Es ist in der Tat ein großer Sprung von der Verbandsliga- in die Oberliga, hier gibt es schließlich schon Fußballer, die das hauptberuflich machen", sagt Steffen Schieck und ergänzt, "angesichts dieser Tatsache haben wir gut geschlagen."