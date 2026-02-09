Das Abenteuer Büßleben: Gemeinsam eine Mission

– Foto: Blau Weiss Büssleben

Der SV Blau-Weiss Büssleben ist sehr stolz darauf, Ronny Löwentraut als neuen Trainer unseres Vereins vorstellen zu dürfen. Wir heißen ihn herzlich willkommen und freuen uns außerordentlich, dass wir ihn für unseren Weg gewinnen konnten.

Mit seiner umfangreichen sportlichen Laufbahn bringt Ronny Löwentraut beste Voraussetzungen für seine neue Aufgabe mit. Stationen beim SC 1918 Großengottern, dem SC 1911 Heiligenstadt, im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Erfurt sowie seine Tätigkeit als DFB-Stützpunkttrainer sprechen für seine hohe fachliche Qualität und seine Leidenschaft für den Fußball.

Die Gespräche im Vorfeld waren von Offenheit, gegenseitigem Respekt und großer Übereinstimmung geprägt. Umso mehr bedanken wir uns für die sehr angenehmen Gespräche und für seine Bereitschaft, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Der Verein bringt ihm vollstes Vertrauen entgegen und ist überzeugt, gemeinsam mit ihm den Klassenerhalt erfolgreich zu sichern.