Das 5. Spiel in der Oberliga ist abgesagt

– Foto: Volkhard Patten

Der 17. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd ist zugleich der erste Spieltag nach der Winterpause – und er wirft die Liga sofort zurück in den vollen Wettkampfmodus. Allerdings sind schon fünf Spiele witterungsbedingt abgesagt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---



Der Tabellenzweite startet zu Hause – und das ist in dieser Liga keine Nebensache. RSV Eintracht 1949 steht nach 15 Spielen bei 35 Punkten (10-5-0, 35:15 Tore) und ist damit der einzige unmittelbare Verfolger von Spitzenreiter SC Freital (37 Punkte). Die Zahlen sprechen von Stabilität und Konstanz: keine Niederlage, wenige Gegentore, ein klarer Kurs. Doch genau nach der Winterpause zeigt sich, wie tragfähig so ein Kurs wirklich ist.

VfL Halle 1896 reist als Achter an (18 Punkte, 14 Spiele, 5-3-6, 32:22 Tore) – mit einer Offensivbilanz, die auffällt. 32 Treffer in 14 Partien, das ist eine Duftmarke, die jedem Gegner Respekt abverlangt. Und das Hinspiel war ein Fingerzeig, der bis heute nachhallt: 4:4 in Halle am 2. Spieltag. Acht Tore, keine Schonung, ein Spiel, das sich wie ein Versprechen anfühlte, dass es zwischen diesen beiden nie gemütlich wird. Für den RSV ist es die Chance, den Druck auf Freital hochzuhalten. Für Halle ist es die Gelegenheit, mit einem Ausrufezeichen aus der Winterpause zu kommen und die eigene Offensivkraft sofort wieder auf den Platz zu bringen. ---

Sa., 14.02.2026, 13:30 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 SC Freital SC Freital 13:30 PUSH



Ein Spiel, das schon durch das Hinspiel seinen eigenen Reiz bekommt: Bischofswerdaer FV 08 ist 13. mit 16 Punkten (16 Spiele, 4-4-8, 18:30 Tore) und empfängt den Tabellenführer. SC Freital führt die Liga an: 37 Punkte aus 15 Spielen (12-1-2, 31:8 Tore). Das ist die Mannschaft mit dem klarsten Torverhältnis, die schwerste zu knacken, die konsequenteste über Monate. Ein Spiel, das schon durch das Hinspiel seinen eigenen Reiz bekommt: Bischofswerdaer FV 08 ist 13. mit 16 Punkten (16 Spiele, 4-4-8, 18:30 Tore) und empfängt den Tabellenführer. SC Freital führt die Liga an: 37 Punkte aus 15 Spielen (12-1-2, 31:8 Tore). Das ist die Mannschaft mit dem klarsten Torverhältnis, die schwerste zu knacken, die konsequenteste über Monate. Und dennoch: Das Hinspiel hat gezeigt, dass Tabellenstände nicht unantastbar sind. Am 2. Spieltag gewann Bischofswerda in Freital 2:1. Genau darin liegt die emotionale Sprengkraft dieses Wiedersehens: Freital hat einen offenen Makel aus der Hinrunde, Bischofswerda besitzt die Erinnerung daran, wie sich ein Außenseitertag anfühlt, wenn plötzlich alles möglich wird. Für Freital ist es der Start als Gejagter – und der Wunsch, die eigene Dominanz sofort wieder zu unterstreichen. Für Bischofswerda ist es ein Heimspiel gegen den Primus, das schon allein wegen der Vorgeschichte mehr ist als „nur“ ein Versuch. ---

---

---



Es ist eines dieser Spiele, bei denen man die Kälte der Tabelle fast greifen kann. 1. SC 1911 Heiligenstadt ist Letzter mit 9 Punkten aus 16 Spielen (1-6-9, 15:33 Tore). Der Rückstand ist da, die Lage ist ernst, und der Restart nach der Winterpause trägt für ein Team am Tabellenende immer eine besondere Härte: Man kann nicht „reinfinden“, man muss sofort liefern. Es ist eines dieser Spiele, bei denen man die Kälte der Tabelle fast greifen kann. 1. SC 1911 Heiligenstadt ist Letzter mit 9 Punkten aus 16 Spielen (1-6-9, 15:33 Tore). Der Rückstand ist da, die Lage ist ernst, und der Restart nach der Winterpause trägt für ein Team am Tabellenende immer eine besondere Härte: Man kann nicht „reinfinden“, man muss sofort liefern. SG Union Sandersdorf steht als Neunter bei 18 Punkten (15 Spiele, 4-6-5, 24:24 Tore) – solides Mittelfeld, aber ohne komfortablen Abstand nach unten. Das Hinspiel endete 2:2 in Sandersdorf. Für Heiligenstadt ist das wichtig: Es zeigt, dass man mithalten kann, dass man Punkte holen kann – und dass ein Unentschieden im Sommer nicht der Endpunkt sein muss. Für Sandersdorf ist es das Warnsignal, dass dieses Spiel nicht von allein kippt. Nach der Winterpause wird aus einem Punkt von damals schnell die Frage: Wer hat jetzt die größere Wucht im Kopf? ---

---

---