Das 4. Spiel in der Regionalliga ist abgesagt

– Foto: Timo Babic

Am 23. Spieltag der Regionalliga Nord startet nach der Winterpause sofort wieder das Rechnen – und das Zittern. Allerdings sind schon jetzt vier Spiele witterungsbedingt abgesagt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---







---





---

Sa., 21.02.2026, 15:30 Uhr Altona 93 Altona 93 VfB Oldenburg VfB Oldenburg 15:30 live PUSH



Wenn der Vorletzte den Zweiten empfängt, ist die Rollenverteilung klar – aber die Emotionen sind es nicht. Altona 93 (Aufsteiger) steht auf Rang 17 mit 15 Punkten (20 Spiele, 24:51 Tore) und damit direkt in der Zone, aus der man nur mit Serie herauskommt. VfB Oldenburg ist Zweiter mit 46 Punkten (21 Spiele, 55:26 Tore) und jagt Meppen. Das Hinspiel am 27.08.25 war ein Torsturm: Oldenburg – Altona 6:2. Für Altona bleibt das eine Erinnerung an die Härte dieser Liga – und zugleich ein Auftrag: weniger zulassen, länger drinbleiben, überhaupt eine Chance auf Zählbares erzwingen. Oldenburg muss damit umgehen, dass solche Spiele von außen nach Pflicht aussehen, aber innen oft zur Geduldsprobe werden. Wenn der Vorletzte den Zweiten empfängt, ist die Rollenverteilung klar – aber die Emotionen sind es nicht. Altona 93 (Aufsteiger) steht auf Rang 17 mit 15 Punkten (20 Spiele, 24:51 Tore) und damit direkt in der Zone, aus der man nur mit Serie herauskommt. VfB Oldenburg ist Zweiter mit 46 Punkten (21 Spiele, 55:26 Tore) und jagt Meppen. Das Hinspiel am 27.08.25 war ein Torsturm: Oldenburg – Altona 6:2. Für Altona bleibt das eine Erinnerung an die Härte dieser Liga – und zugleich ein Auftrag: weniger zulassen, länger drinbleiben, überhaupt eine Chance auf Zählbares erzwingen. Oldenburg muss damit umgehen, dass solche Spiele von außen nach Pflicht aussehen, aber innen oft zur Geduldsprobe werden. ---

Sa., 21.02.2026, 16:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh VfB Lübeck VfB Lübeck 16:00 live PUSH



Ein Duell, das sich wie ein Prüfstein für die Ambitionen des Vierten liest. SSV Jeddeloh steht bei 41 Punkten (20 Spiele, 49:25 Tore) – stark, torgefährlich, oben fest verankert. VfB Lübeck ist Zehnter mit 27 Punkten (21 Spiele, 34:45 Tore) und damit weit weg vom Spitzenquartett, aber auch nicht so weit weg vom Unruhestrom. Das Hinspiel am 27.08.25 endete 1:1: Lübeck – Jeddeloh 1:1. Dieses Ergebnis hängt wie ein Hinweis über dem Rückspiel: Lübeck kann Jeddeloh stoppen. Jeddeloh wiederum weiß, dass ein weiteres Remis im Aufstiegsrennen schnell wie ein Schritt zurück wirkt – weil Meppen, Oldenburg und Drochtersen vorn kein Tempo verlieren. Ein Duell, das sich wie ein Prüfstein für die Ambitionen des Vierten liest. SSV Jeddeloh steht bei 41 Punkten (20 Spiele, 49:25 Tore) – stark, torgefährlich, oben fest verankert. VfB Lübeck ist Zehnter mit 27 Punkten (21 Spiele, 34:45 Tore) und damit weit weg vom Spitzenquartett, aber auch nicht so weit weg vom Unruhestrom. Das Hinspiel am 27.08.25 endete 1:1: Lübeck – Jeddeloh 1:1. Dieses Ergebnis hängt wie ein Hinweis über dem Rückspiel: Lübeck kann Jeddeloh stoppen. Jeddeloh wiederum weiß, dass ein weiteres Remis im Aufstiegsrennen schnell wie ein Schritt zurück wirkt – weil Meppen, Oldenburg und Drochtersen vorn kein Tempo verlieren. ---

So., 22.02.2026, 13:30 Uhr Hannover 96 Hannover 96 II SV Meppen SV Meppen 13:30 live PUSH



Topspiel mit Hinrunden-Echo: SV Meppen ist Tabellenführer mit 49 Punkten (66:22 Tore), und doch wartet beim Start nach der Pause sofort ein Gegner, der schon einmal bewiesen hat, dass er Meppen festnageln kann. Hannover 96 II (Absteiger) ist Achter mit 28 Punkten (21 Spiele, 34:31 Tore) – nicht oben dran, aber stabil genug, um jedem Spitzenreiter weh zu tun. Das Hinspiel am 27.08.25 endete 2:2: Meppen – Hannover 96 II 2:2. Für Meppen ist das eine Warnung, dass selbst ein dominanter Tabellenführer nicht durchmarschiert. Für Hannover 96 II ist es ein Mutmacher: Man kann gegen den Ersten bestehen – und ein Punkt gegen den Spitzenreiter fühlt sich in dieser Liga wie ein kleiner Triumph an. Topspiel mit Hinrunden-Echo: SV Meppen ist Tabellenführer mit 49 Punkten (66:22 Tore), und doch wartet beim Start nach der Pause sofort ein Gegner, der schon einmal bewiesen hat, dass er Meppen festnageln kann. Hannover 96 II (Absteiger) ist Achter mit 28 Punkten (21 Spiele, 34:31 Tore) – nicht oben dran, aber stabil genug, um jedem Spitzenreiter weh zu tun. Das Hinspiel am 27.08.25 endete 2:2: Meppen – Hannover 96 II 2:2. Für Meppen ist das eine Warnung, dass selbst ein dominanter Tabellenführer nicht durchmarschiert. Für Hannover 96 II ist es ein Mutmacher: Man kann gegen den Ersten bestehen – und ein Punkt gegen den Spitzenreiter fühlt sich in dieser Liga wie ein kleiner Triumph an. ---



Hier geht es um Überleben im direkten Sinn, weil die Tabelle unten eng und erbarmungslos ist. TuS Blau-Weiß Lohne ist 16. mit 17 Punkten (20 Spiele, 25:45 Tore) – ein Platz, der direkt nach Abstiegszone riecht. SC Weiche Flensburg 08 steht auf Rang 9 mit 27 Punkten (21 Spiele, 46:45 Tore) und damit im wackligen Mittelfeld. Das Hinspiel am 27.08.25 war ein Ausrufezeichen für Lohne: Weiche – Lohne 1:3. Genau diese Erinnerung gibt Lohne Hoffnung – weil man weiß, dass es gegen diesen Gegner funktioniert. Weiche wiederum wird dieses Ergebnis als Mahnung mitbringen: Wer hinten offen ist, schenkt in solchen Spielen schnell die Kontrolle her. Hier geht es um Überleben im direkten Sinn, weil die Tabelle unten eng und erbarmungslos ist. TuS Blau-Weiß Lohne ist 16. mit 17 Punkten (20 Spiele, 25:45 Tore) – ein Platz, der direkt nach Abstiegszone riecht. SC Weiche Flensburg 08 steht auf Rang 9 mit 27 Punkten (21 Spiele, 46:45 Tore) und damit im wackligen Mittelfeld. Das Hinspiel am 27.08.25 war ein Ausrufezeichen für Lohne: Weiche – Lohne 1:3. Genau diese Erinnerung gibt Lohne Hoffnung – weil man weiß, dass es gegen diesen Gegner funktioniert. Weiche wiederum wird dieses Ergebnis als Mahnung mitbringen: Wer hinten offen ist, schenkt in solchen Spielen schnell die Kontrolle her. ---





---





---

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II Bremer SV Bremer SV 15:30 live PUSH



Ein Duell der oberen Mittelfeldregion, in der sich die Saison oft in Serien entscheidet. Hamburger SV II ist Sechster mit 31 Punkten (21 Spiele, 37:34 Tore), Bremer SV steht als Siebter bei 30 Punkten (20 Spiele, 28:25 Tore) – eng beieinander, mit unterschiedlichen Profilen: Hamburg etwas torfreudiger, Bremen defensiv stabiler. Das Hinspiel am 27.08.25 war ein klares Signal: Bremer SV – HSV II 3:0. Für Hamburg ist das die offene Rechnung, die über den Winter nicht verschwindet. Für den Bremer SV ist es der Beweis, dass man Hamburg kontrollieren kann – aber auswärts, nach der Pause, muss man es neu erarbeiten, ohne sich auf Erinnerung zu verlassen.