"Das 2:2 ist einfach zu wenig. Da sind wir selber Schuld"

Nach einer starken ersten Saison als in der Regionalliga West verbuchten die Sportfreunde einen mehr als beachtlichen dritten Tabellenplatz. Nur der FC Gütersloh und der MSV Duisburg waren vor Lotte in der Abschlusstabelle der Saison 24/25 zu finden. Das in einer Trainerumfrage der Regionalliga West oft der Verein Lotte zu hören war, kam daher nicht von ungefähr. Fabian Lübbers Trainer, sowie sportlicher Leiter der ersten Herren Mannschaft macht dort einen sehr guten Job. Der Umbruch fiel in diesem Jahr beachtlich groß aus. Großer Umbruch im Kader-Kamer Krasniqi übernimmt die Kapitänsbinde Es gab viel Bewegung im Kader. Stammspieler wie Fatlum Elezi, Johannes Sabah, Thomas Kok, Fontein, Westphal haben den Verein verlassen. Die Kapitänsbinde ging an den erfahrenen Kamer Krasniqi, der als Staubsauger im defensiven Mittelfeld in der Liga bekannt ist. Schon im ersten Saisonspiel gegen den Aufsteiger aus Velbert konnte der neue Kapitän, der in große Fußstapfen des abgewanderten Elezi tritt mit seinem ersten Scorerpunkt glänzen. Einer seiner Ecken konnte Neuzugang Ben Klefisch per Kopf zur zwischenzeitlichen 2:1 Führung veredeln. Doch es lief nicht alles gewünscht. Fluktuation in der Abwehr Die neu formierte Defensive, die komplett aus Neuzugängen besteht, muss sich erstmal einspielen und finden. Franko Uzelac soll die Rolle von Thomas Kok übernehmen und mit seiner Erfahrung der Leader in der Hintermannschaft werden. Die Viererkette um Uzelac füllten die ebenfalls neuen Kehl, Rüth und Luca Kerkemeyer aus. Der Drittliga erfahrene Doumbouya fehlt verletzt Der aus der dritten Liga von RW Essen gekommene Königstransfer Moussa Doumbouya, denn eine zweistellige Anzahl an Toren zugetraut wird musste im ersten Spiel aufgrund von Sprunggelenkproblemen noch passen. Er sah das Spiel von der Haupttribüne aus und litt beim 2:2 mit. Dabei sollte es sich um nichts Langfristiges handeln, eher eine reine Vorsichtsmaßnahme. Er könnte schon im nächsten Saisonspiel im Kader stehen. Sein Präsens im Sturm wurde schmerzlich vermisst. Die Alternativen für den Sturm waren gegen Velbert auf der Bank nur rar besetzt. Einzig der junge Rouwen Albrecht saß als gelernter Mittelstürmer noch als Alternative auf der Ersatzbank. Kader stand bereits relativ früh Bereits früh hatte Fabian Lübbers seinen Kader beisammen und konnte so eine ganze Vorbereitung mit allen Spielern absolvieren. Von größeren Verletzungsproblemen blieb das Team dabei verschont. Noch etwas länger wird es beim Comeback von Leonel Brodersen dauern. Der Außenverteidiger zog sich im Pokal einen Wadenbeinbruch zu, denn ihn aktuell zum Zuschauen zwingt. Es wird noch seine Zeit benötigen, bis die Abstimmung im Team passt. Gegen den Aufsteiger aus der Oberliga Niederrhein trennte man sich am ersten Spieltag 2:2, dabei kam Lotte nur schwer ins Spiel.



Die Herausforderung Velbert kippte erst gegen Mitte der ersten Halbzeit zu Gunsten für den Gastgeber. Nach zwei vergeben Torchancen

durch Kerkemeyer und eine Minute später durch Demaj, der mit einem zentralen Abschluss aus zwölf Metern an Plath scheiterte, ebneten den Weg zum darauffolgenden 1:0.

"Nach der Trinkpause konnten wir mehr Druck aufbauen. Wir haben uns dann direkt mit dem 1:0 belohnt"meint Lottes Trainer.

Ein schöner Spielzug wie aus dem Lehrbuch über Holzweiler auf Heider, der mit der Hacke im Zentrum den frei stehenden Demaj bediente, sorgte für die Führung.

"Ein guter Ball von Ron auf Holzi. Da spielen wir es in letzter Konsequenz gut aus."

Mit der Führung hatte Lotte ein klares Übergewicht zu verzeichnen, man kontrollierte das Spiel und Gegner, so war es etwas überraschend, dass Velbert wie aus dem Nichts das 1:1 erzielte. Über die rechte Seite fand Glavas mit seinem Zuspiel Hilger am zweiten Pfosten, der auch von einer schlechten Zuordnung des Defensivverbundes profitierte.

"Wir müssen eigentlich durch Marc Heider das 2:0 erzielen, stattdessen bekommen wir den Ausgleich.

Es war fast oder weniger die erste richtige Chance von Velbert gewesen. Lübbers musste auch anerkennen" Wir haben es einfach nicht gut weg verteidigt bekommen."



Fabian Lübbers von Velberter Spielweise nicht überrascht



Das am Ende trotz zweimaliger Führung nur ein 2:2 an der Anzeigetafel stand war auch ein Resultat der mutigen Spielweise des Aufsteigers: "Wir waren nicht überrascht von der Velberter Spielweise. Wir haben sie bereits im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf beobachten können, dort sind sie das Spiel genauso mutig angegangen, wie heute im Spiel gegen uns. Sie haben auch schon gegen den Zweitligisten starke Pressingmomente gehabt."



Bitteres 2:2 in der aller letzten Sekunde-Mimini schockt Lotte



Bis zur 96 Minute hatten eigentlich fast alle Zuschauer im Stadion mit einem Heimsieg gerechnet. Die vierminütige Nachspielzeit war eigentlich schon längst vorbei, doch

einige Wechsel und eine kleine Unterbrechung, als Torwart Ron Meyer behandelt werden musste, zogen die Nachspielzeit immer weiter in die Länge.



Velbert gab nicht auf, glaubte noch an einen Punktgewinn und warf in den letzten Minuten alles nach vorne. Ein Pfostentreffer kurz vor Schluss sorgte für ein Raunen in der Menge.

Der anschließende Eckball war dann die Konsequenz für das schlechte Ausspielen der mehreren Konterversuchen von Lotte, die im letzten Drittel zu ungenau agierten, damit das Spiel auch weiter offen hielten. "Da sind wir auch einfach selber Schuld" . Velbert Eckball wurde zwar zunächst noch geklärt, sowie der zweite Ball, aber bei der dritten Flanke stand Mimini am zweiten Pfosten völlig blank und musste nur noch den Fuß hineinhalten.



"Das 2:2 ist aus unserer Sicht einfach zu wenig."



Mit dem 2:2 in der letzten Sekunde löste Velberts Abwehrspieler eine Jubeltraube aus, während bei Lotte die Köpfe

direkt nach unten sanken. "Natürlich ist es bitter, wenn man im letzten Moment das Gegentor bekommt. Dennoch haben wir noch 33 Spieltage vor uns. Mal kriegen wir einen in der letzten Minute, in einem anderen Spiel werden wir es dann sein, die im letzten Moment ein Tor erzielen.

Ich glaube nicht, dass wir viel Aufbauarbeit leisten müssen.

Ich habe denn Jungs bereits im Kreis gesagt, dass wir einfach konsequenter über 90 Minuten lang sein müssen und nicht nur phasenweise, dann bekommt man so ein Gegentor am Ende auch nicht.



Das Fazit fiel dann auch dementsprechend aus: "Wir hatten in der zweiten Hälfte mehr Ballbesitz gehabt und ein Chancenplus bei den Eckbällen. Trotzdem war es mir einfach zu träge. Das 2:2 ist am Ende für uns einfach zu wenig Insgesamt sind es zwei verlorene Punkte".