"Das 1:2 war dafür umso härter zu verkraften" - Bevern siegt spät

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte nahm das Spiel kurz vor der Pause Fahrt auf: Lohnes Tom Engelmann sah in der 45. Minute die Gelb-Rote Karte – ein herber Rückschlag für die Gäste, die damit fortan in Unterzahl agieren mussten.

Bevern nutzte die Überzahl zunächst nach Wiederanpfiff: Finn Nolting brachte die Hausherren in der 52. Minute mit 1:0 in Führung. In der 78. Minute flog mit Jannis Krogmann sogar noch ein zweiter Akteur der Gäste vom Platz, doch die dezimierten Gäste steckten nicht auf, kämpften leidenschaftlich und glichen in der Nachspielzeit tatsächlich noch durch Lars Hausfeld (90.+2) aus. „Das 1:1 war ein unfassbarer Moment“, schilderte Lohnes Co-Trainer Finn Schumacher.

Doch die Euphorie währte nur kurz. In der 90.+5 Minute erzielte Maik Müller den 2:1-Siegtreffer für Bevern. Damit nutzten die Gastgeber ihre letzte Chance eiskalt aus und feierten drei wichtige Punkte. "Das 1:2 war dafür umso härter zu verkraften." so Schumacher weiter.

„Wir haben trotz zwei Gelb-Roter Karten unfassbar stark gekämpft und Bevern Paroli geboten“, lobte Schumacher seine Mannschaft. „Am Ende waren die Platzverweise entscheidend. Der Erste kurz vor der Halbzeit hat das Spiel enorm beeinflusst.“

Während Bevern mit einem Last-Minute-Tor jubelte und den zweiten Sieg der Saison feierte, blieb Lohne II nach großem Kampf nur die bittere Erkenntnis, wie nah man an einem Auswärtspunkt war und dass man die Leistung der guten ersten zwei Spiele bestätigte.