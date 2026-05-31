Das 1:1 rettet den SV Mauren in die Relegation

Im Tabellenkeller der Kreisliga Nord war bis zuletzt fast alles offen, besonders das Spiel zwischen dem SV Mauren und dem SV Ehingen/Ortlingen verspach knisternde Spannung. Mit dem 1:1 behauptete Mauren seinen knappen Vorsprung auf die Ehinger und darf damit über den Umweg Relegation auf den Klassenerhalt hoffen. Dieses Schicksal teilt der FC Lauingen, der nach der 1:2-Niederlage beim FSV Reimlingen zum zweiten Mal in Folge in die Saisonverlängerung muss. Für das am Mittwoch (18.30 Uhr, in Unterthürheim) anstehende Bezirksliga-Aufstiegsspiel gegen TSV Offingen tankte der TSV Monheim noch einmal Selbstvertrauen.
Im Reinbergstadion trennten sich der SV Mauren und der SV Ehingen/Ortlfingen nach einer intensiven Partie mit 1:1. Die Ehinger gingen durch Bastian Stefanovic in der 33. Minute in Führung, ehe Max Amerdinger kurz nach der Pause den Ausgleich erzielte (55.). Nur zwei Minuten später musste derselbe Spieler allerdings für zehn Minuten vom Feld. In der Schlussphase wurde die Partie zunehmend hektischer: Ehingens Andreas Behringer sah die Gelb-Rote Karte, während sein Teamkollege Simon Leser in der Nachspielzeit sogar mit Rot des Feldes verwiesen wurde.
Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 250
Ein wahres Offensivspektakel lieferte der FSV Buchdorf mit dem 6:2-Sieg bei der SSV DIllingen. Den besseren Start erwischte Dillingen und ging durch Kasem Al Shabani früh in Führung (11.), doch Buchdorf antwortete entschlossen: Richard Eidner (19.) und Simon Lux (30.) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel glich Marius Brugger per Strafstoß zunächst zum 2:2 aus (52.), ehe die Buchdorer erneut das Kommando übernahmen. Simon Lux und Roßkopf sorgten mit ihren Treffern für die Vorentscheidung (59., 67.). Für Dillingen wurde es anschließend bitter: Brugger sah in der 72. Minute die Gelb-Rote Karte. Lux schnürte wenig später seinen Dreierpack und erhöhte auf 5:2, bevor Nikolai Kastner den Schlusspunkt zum deutlichen 6:2 setzte. Auch Dominik Riedinger musste nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Platz (83.), sodass am Ende nur noch neun Dillinger auf dem Platz standen.
Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 35
Der FC Mertingen feierte im Wörnitzstadion einen verdienten 3:0-Auswärtssieg beim SV Holzkirchen. Daniel Hosp eröffnete nach Vorarbeit von Simon Waas bereits in der 21. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel war Waas dann selbst erfolgreich und erhöhte nach Zuspiel von Nils Ringkamp auf 2:0 (54.). Den Schlusspunkt setzte Felix Hoser in der 75. Minute – erneut vorbereitet von Waas, der damit an allen drei Treffern direkt beteiligt war.
Schiedsrichter: Kris Streiber (Schretzheim) - Zuschauer: 50