Das 1:1 rettet den SV Mauren in die Relegation Kreisligist holt im Nervenspiel gegen den Absteiger Ehingen den nötigen Zähler +++ Reimlingen sichert sich gegen den FC Lauingen den Klassenerhalt +++ Monheim sammelt weiteres Selbstvertrauen für die Aufstiegsrunde von red · Heute, 15:14 Uhr · 0 Leser

Rein ins Getümmel: Diese brenzlige Situation überstand Ehingens Keeper Michael Müller (links) unbeschadet, den Klassenerhalt verpasste der SVE aber mit dem 1:1 beim SV Mauren. – Foto: Karlheinz Geiger

Im Tabellenkeller der Kreisliga Nord war bis zuletzt fast alles offen, besonders das Spiel zwischen dem SV Mauren und dem SV Ehingen/Ortlingen verspach knisternde Spannung. Mit dem 1:1 behauptete Mauren seinen knappen Vorsprung auf die Ehinger und darf damit über den Umweg Relegation auf den Klassenerhalt hoffen. Dieses Schicksal teilt der FC Lauingen, der nach der 1:2-Niederlage beim FSV Reimlingen zum zweiten Mal in Folge in die Saisonverlängerung muss. Für das am Mittwoch (18.30 Uhr, in Unterthürheim) anstehende Bezirksliga-Aufstiegsspiel gegen TSV Offingen tankte der TSV Monheim noch einmal Selbstvertrauen.

Im Reinbergstadion trennten sich der SV Mauren und der SV Ehingen/Ortlfingen nach einer intensiven Partie mit 1:1. Die Ehinger gingen durch Bastian Stefanovic in der 33. Minute in Führung, ehe Max Amerdinger kurz nach der Pause den Ausgleich erzielte (55.). Nur zwei Minuten später musste derselbe Spieler allerdings für zehn Minuten vom Feld. In der Schlussphase wurde die Partie zunehmend hektischer: Ehingens Andreas Behringer sah die Gelb-Rote Karte, während sein Teamkollege Simon Leser in der Nachspielzeit sogar mit Rot des Feldes verwiesen wurde.

Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 250



Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 100 Die SG Alerheim setzte sich in einer umkämpften Begegnung mit 1:0 gegen die SG Ebermergen/Mündling durch. Lange Zeit deutete vieles auf eine torlose Partie hin, ehe Sebastian Hertle in der 80. Minute den entscheidenden Moment nutzte und eiskalt vollendete.Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 100

Der BC Schretzheim feierte einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den TSV Hainsfarth. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Vincent Danzer das Kleeblatt kurz vor der Pause mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung (39.). Unmittelbar nach Wiederbeginn legte Jonas Behringer nach Vorarbeit von Martin Schromm das 2:0 nach (46.). Den Schlusspunkt setzte Simon Kirchner in der 67. Minute nach Zuspiel von Jakob Minnich.

Schiedsrichter: Bastian Eitelhuber (Neuburg) - Zuschauer: 125

Ein wahres Offensivspektakel lieferte der FSV Buchdorf mit dem 6:2-Sieg bei der SSV DIllingen. Den besseren Start erwischte Dillingen und ging durch Kasem Al Shabani früh in Führung (11.), doch Buchdorf antwortete entschlossen: Richard Eidner (19.) und Simon Lux (30.) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel glich Marius Brugger per Strafstoß zunächst zum 2:2 aus (52.), ehe die Buchdorer erneut das Kommando übernahmen. Simon Lux und Roßkopf sorgten mit ihren Treffern für die Vorentscheidung (59., 67.). Für Dillingen wurde es anschließend bitter: Brugger sah in der 72. Minute die Gelb-Rote Karte. Lux schnürte wenig später seinen Dreierpack und erhöhte auf 5:2, bevor Nikolai Kastner den Schlusspunkt zum deutlichen 6:2 setzte. Auch Dominik Riedinger musste nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Platz (83.), sodass am Ende nur noch neun Dillinger auf dem Platz standen.

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 35



Schiedsrichter: David Fischer (Oettingen i. Bay.) - Zuschauer: 166 Die Fans auf dem Sportplatz Mandele sahen einen überzeugenden 4:1-Erfolg des TSV Monheim gegen den SV Donaumünster-Erlingshofen. David Dworschak brachte die Monheimer nach Vorarbeit von Leon Kaspar zunächst in Führung (26.), ehe Luca Gröbl kurz vor der Pause ausglich (38.). Nach dem Seitenwechsel übernahm Monheim jedoch endgültig die Kontrolle: Jannis Rosskopf stellte in der 47. Minute auf 2:1, Tobias Roßkopf erhöhte wenig später auf 3:1 (61.), bevor Peter Enhuber nach Vorlage von Tobias Roßkopf den Endstand besorgte (69.).Schiedsrichter: David Fischer (Oettingen i. Bay.) - Zuschauer: 166

Der FC Mertingen feierte im Wörnitzstadion einen verdienten 3:0-Auswärtssieg beim SV Holzkirchen. Daniel Hosp eröffnete nach Vorarbeit von Simon Waas bereits in der 21. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel war Waas dann selbst erfolgreich und erhöhte nach Zuspiel von Nils Ringkamp auf 2:0 (54.). Den Schlusspunkt setzte Felix Hoser in der 75. Minute – erneut vorbereitet von Waas, der damit an allen drei Treffern direkt beteiligt war.

Schiedsrichter: Kris Streiber (Schretzheim) - Zuschauer: 50

Vor zahlreichen Fans setzte sich der FSV Reimlingen in einem umkämpften Duell mit 2:1 gegen den FC Lauingen durch und sicherte sich damit den Klassenerhalt. Dominik Kohnle brachte die Rieser in der 31. Minute in Führung, ehe Simon Lösch kurz vor der Pause einen Abpraller zum 2:0 verwertete. Lange schien Reimlingen einem ungefährdeten Sieg entgegenzusteuern, doch Abdulrazak Almuri machte es mit seinem Anschlusstreffer in der 87. Minute noch einmal spannend. Am Ende brachte der FSV den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit.

Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 300