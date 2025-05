Das 1:1 reicht dem TSV Wertingen nicht

Der TSV Wertingen stemmte sich mit aller Macht gegen den drohenden Abstieg - und holte gegen den TSV Jetzendorf ein 1:1. Weil die Konkurrenz aber punktete, reichte das nicht mehr. Wie so oft rächte sich die Chancenverwertung. Während der TSV seine Möglichkeiten nicht nutzte, schlug auf der Gegenseite Jetzendorf zu. Stefan Nefzger köpfte dben Ball die Latte – von dort prallte der Ball an den Rücken von Keeper Simon Reithmeir und dann ins Netz.

Nach der Pause war das Bild unverändert: Viel Aufwand der Wertinger, gefährliche Nadelstiche der Oberbayern. Zehn Minuten vor dem Ende belohnten sich die Wertinger für den Aufwand: Nach einem hohen Ball verlängerte Florian Heiß mit dem Kopf mustergültig auf Roman Große, der den Ball am herauseilenden Keeper vorbei spitzelte – 1:1. Wertingen spielte auf Sieg, Rueß (85.) prüfte den Torwart mit einem strammen Schuss aus 20 Metern, Heiß scheiterte per Kopf erneut an einem Abwehrbein. Große hatte in der Nachspielzeit die Chance zum Siegtreffer, doch er wurde im letzten Moment geblockt. (mt) Lokalsport WZ

Schiedsrichter: Michael Emmert (Flachslanden) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Stefan Nefzger (26.), 1:1 Roman Große (80.)