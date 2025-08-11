„Das 1:0 war ein kleiner Wachrüttler“ – SV Wendessen feiert Kantersieg

Nach einer verhaltenen Anfangsphase geriet Wendessen früh durch einen sehenswerten Freistoß von Robin Brennscke in Rückstand (15.). „Die ersten 20 Minuten haben wir ein bisschen verpennt und waren nicht richtig in den Zweikämpfen drin“, analysierte Wendessens Trainer Pascal Goß, der den frühen Gegentreffer als „kleinen Wachrüttler“ bezeichnete.

Nach diesem Rückschlag fand Wendessen besser ins Spiel und drehte die Partie noch vor der Pause mit vier Treffern durch Winter, Marktl, Karkowski und Grabowski. „Wir haben dann aufs Gaspedal gedrückt und das Spiel komplett dominiert“, sagte Goß zufrieden. Im zweiten Durchgang ließ Wendessen nichts mehr anbrennen und erhöhte bis zum Schlusspfiff auf 7:1, unter anderem mit zwei weiteren Treffern von Grabowski und Fakhreldine.

Goß betonte, dass der Sieg auch deutlich höher hätte ausfallen können: „Wir hatten noch einige Abseitstore, Pfosten und Latte – da wäre mehr drin gewesen.“ Insgesamt zeigte er sich mit der Leistung seiner Mannschaft über etwa 65 bis 70 Minuten sehr zufrieden. „Als Auftakt top, so können wir weitermachen“, resümierte er.

Mit Blick auf die kommenden Aufgaben warnte der Coach jedoch vor zu viel Euphorie: „Mittwoch steht das Pokalspiel in Peine an, und Sonntag kommt Salzdahlum zu uns. Die sind stark in die Saison gestartet und werden eine andere Herausforderung als Kissenbrück sein.“ Wendessen will aber auch in diesen Spielen um Punkte bzw. den Einzug in die nächste Runde kämpfen und die gute Ausgangsposition in der Liga sowie im Pokal ausbauen.

Der deutliche Sieg markiert für den SV Wendessen einen erfolgreichen Start in die Bezirksliga-Saison und unterstreicht die Ambitionen des Teams, auch in dieser Klasse eine starke Rolle zu spielen.