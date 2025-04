»Das 0:5 kann noch geschlossene Ventile öffnen«

Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg): "Aufgrund der ersten Halbzeit endete das Spiel leider mit einem verdienten Unentschieden. In der ersten Hälfte haben wir die Intensität, die uns sonst immer auszeichnet, ein wenig vermissen lassen, vor allem gegen den Ball. Am Ende der ersten Halbzeit hatten wir dann etwas mehr Kontrolle und Ruhe über das Spiel, geraten aber dennoch verdient in Rückstand. Nach der haben wir dann ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Wir haben richtig gut gespielt und uns Torchancen erarbeitet. Diese haben wir leider lange nicht gemacht, aber trotzdem muss ich die Mannschaft loben, dass wir weiter drangeblieben sind. Bis zum Ende haben wir auf unsere Chance gewartet und sie dann auch genutzt. Beide Mannschaften können sich über das Unentschieden nicht beklagen, die erste Halbzeit ging an Bayreuth, die zweite an uns."

Lukas Kling (Trainer SpVgg Bayreuth): "Wir sind in der ersten Halbzeit verdient 1:0 in Führung gegangen. Aufgrund der Spielanteile in der zweiten Halbzeit haben wir verdient den Ausgleich kassiert. Wir haben nach der Pause überhaupt nichts mehr auf den Platz gebracht. Kompliment an Schwaben Augsburg für die gezeigte Leistung. Bei uns gibt es einiges zu verbessern."