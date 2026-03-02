„Das 0:3 hat uns das Genick gebrochen“ SV Atlas Delmenhorst besiegt Schlusslicht Lupo Martini Wolfsburg 4:0 und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lennart Blömer

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine Aufstiegsambitionen untermauert und das Tabellenende deutlich auf Distanz gehalten. Gegen den Tabellen-15. Lupo Martini Wolfsburg setzte sich der Tabellenzweite souverän mit 4:0 durch – begünstigt durch Effizienz vor dem Tor und defensive Stabilität.

Der SV Atlas Delmenhorst hat am 20. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg gegen Lupo Martini Wolfsburg eingefahren. Vor 850 Zuschauern baute der Tabellenzweite (34 Punkte) seine Position als erster Verfolger von Spitzenreiter 1. FC Germania Egestorf-Langreder (38 Punkte) aus. Wolfsburg bleibt mit 6 Punkten auf Rang 15. Doppelschlag von Stefandl bringt die Entscheidung In der Schlussphase der ersten Hälfte schlug Atlas effektiv zu. Marco Stefandl brachte die Gastgeber in der 37. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte er auf 2:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg.

Nach der Pause sorgte Rohwedder (49.) mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Bauer in der 86. Minute zum 4:0-Endstand. Wolfsburg sieht Knackpunkte in Schlüsselszenen Wolfsburgs Teammanager Tahar Gritli analysierte die Partie nüchtern und verwies auf mehrere spielentscheidende Momente: „In den ersten 30 Minuten war das Spiel noch ausgeglichen. Auf beiden Seiten gleiche Anzahl an Ecken, Torschüsse und Halbchancen.“