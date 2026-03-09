Das 0:1 durch München West (63.) bricht dem TSV Solln das Genick

Im Vergleich zum letzten Vorbereitungsspiel am vergangenen Sonntag hatte der Trainer wieder ein paar Leute mehr zur Verfügung. Allerdings fehlten in Robert Fabig und Anton Buergers zwei Abwehrleute aus dem damaligen Aufgebot. Dafür war Luca Bausch wieder mit von der Partie. Allrounder Dominik Kugler und der gelernte Abwehrmann André Metzger verteidigten auf den Außenbahnen. Gerne hätte Hans Kleemann Urlaubsrückkehrer Johannes Campe wenigstens nach der Pause gebracht, aber der blieb angeschlagen auf der Bank.

Am letzten Spieltag vor der Winterpause hatte der TSV Solln durch einen 2:0-Sieg bei Alte Haide von sich reden gemacht, damals noch unter Interimstrainer Sebastian Seidel. Zu Beginn der Vorbereitungsrunde konnte der Verein Hans Kleemann als neuen Übungsleiter anstelle des ausgeschiedenen Matias Blasenbreu verpflichten. Ein herzliches Willkommen an Hans Kleemann von dieser Stelle! Selbstredend wollten die Jungs für sich und ihren Coach beim SV München West das Maximum herausholen. Wir erinnern uns, dass Solln in der Hinrunde knapp an einem Teilerfolg vorbeigeschrammt war (0:1 am 9.11.25). Allerdings verfügt München West als Tabellenzweiter hinter dem FC Kosova nicht nur über den besten Sturm der Kreisliga 2, sondern auch über die beste Defensive (die Gegentorbilanz von Spitzenreiter FC Kosova ist trotz des Sieges über den FC Fürstenried durch 3 Gegentreffer getrübt). Will heißen: an dem Abwehrbollwerk von München West muss man erst mal vorbeikommen.

Anschließend blieben zwei tolle Sollner Chancen ungenutzt. Niek Khazalis Schuss ging ins Toraus (16.), während Seref Sözer einen direkten Freistoß nach Foul von Pompei-Fragasso an Simon Metzger knapp über den Kasten setzte (18.). Auch der an sich intelligente weite Ball von Sammy Schewe brachte nichts ein, denn kein Mitspieler kam ran (21.). Beim Freistoß von Seref Sözer wegen eines Fouls an Tristan Römpp war sogar der kopfballstarke Innenverteidiger Luca Bausch mit vorne, doch Pompei-Fragasso konnte per Kopf abwehren, und der zweite Ball blieb ohne Wirkung (23.). Zwei Abschlüsse der Gastgeber aus spitzem Winkel verfehlten ihr Ziel (Ahmad/20.; Radulovic/25.).

Die Gäste führten sich mit einem aussichtsreichen Angriff durch Simon Metzger nach Einwurf von Dominik Kugler ein. Metzger wurde gefoult, aber einen Freistoß gab es wegen vorausgegangener Abseitsstellung nicht (1.). Wenig später scheiterte Metzger erneut, einmal wegen Abseits (5.) und dann an Keeper Reisinger (6.). Nicht besser erging es Mittelfeldmann Benni Minov, dessen Schuss ebenfalls leichte Beute für Reisinger war (8.). Die Platzherren meldeten zusehends ihre Ansprüche an, doch die Sollner Defensive samt einem starken Maximilian Hassinger im Tor hielt. Glück hatte Solln in der 13. Minute, als Ahmad trotz Abseitsstellung nicht zurückgepfiffen wurde und ungehindert abschließen durfte, doch der Ball ging knapp ins Toraus.

Ein Offensivfoul von Weber an Keeper Hassinger ging glücklicherweise glimpflich aus (26.). Daraufhin erarbeitete sich die Auswärtself sogar ein gewisses Chancenübergewicht. Leider kam Simon Metzger nicht an Luca Bauschs zurückeroberten Ball ran (28.), und gleich darauf konnte das Sollner Fanlager eine schöne Ballstafette beobachten: Römpp dreht, Schewe passt steil und Khazali legt quer – aber niemand nimmt das Spielgerät an (29.). Seref Sözer erwies sich als versierter Freistoßschütze und forderte Keeper Reisinger heraus, der per Parade ins Toraus abwehren konnte (33.). Tristan Römpp erreichte noch den von Niek Khazali getretenen Eckball, aber dann war die Gelegenheit futsch.

Beinahe hätte Maximilian Hassinger mit einem weiten Abstoß nach gehaltenem Freistoß eine brauchbare Tormöglichkeit eingeleitet; Simon Metzger konnte den Ball annehmen, verlor diesen aber an die heimische Defensive (35.). Schnell holten die Gäste die Kugel zurück, die erneute Chance endete jedoch mit einem Schuss von Seref Sözer ins Toraus (36.). Der energische IV Basti Jell setzte sich in der 37. Minute gegen Ahmad durch, was dieser nicht so lustig fand und seinerseits ein gelbwürdiges Foul an dem Sollner Kapitän beginn. Jell trat selbst zum Freistoß in der eigenen Hälfte an, Simon Metzger leitete den Ball per Kopf weiter – und Schröpfer machte die Gelegenheit zunichte (38.). Bald darauf hatte die Gästeelf den Ball durch einen Einwurf erneut in ihren Reihen, in dessen Folge Dominik Kugler Simon Metzger bedienen wollte, doch Egwi warf sich dazwischen (38.). Eine Minute später klärte Basti Jell im Strafraum gegen den Kapitän der Platzherren, Lukas Hogeback; das Lager des SV München West forderte Strafstoß, aber Schiri Dr. Gocci sah die Aktion als sauber an (39.).

In der Schlussphase der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber genau eine Torgelegenheit, aber Maximilian Hassingers Fuß vereitelte diese (gegen Ahmad/42.). Die Sollner hingegen erspielten sich diverse Möglichkeiten, noch vor der Pause in Führung zu gehen. In der 41. Minute drehte André Metzger die Spielrichtung und Niek Khazali passte zu Seref Sözer, aber Keeper Reisinger faustete ins Toraus. André Metzgers Eckball wurde per Kopf ins Seitenaus abgewehrt. Sammy Schewe wurde bei seinem Schuss aufs Tor reichlich unsanft ausgebremst und wurde länger von Betreuer Günter Blasenbreu behandelt, konnte aber die Partie bis zum Ende fortsetzen (43.).

Nach der Verletzungspause bekamen die Sollner wegen eines Handspiels einen Freistoß zugesprochen; der Ball ging ausgehend von Luca Bausch über Niek Khazali zu Simon Metzger, aber der große Egwi behielt die Übersicht und klärte (45.+1). Durch einen Einwurf war der Ball schnell wieder bei den Gästen, doch ein Abwehrspieler klärte gegen Sammy Schewe ins Toraus (45.+2). Niek Khazalis Ecke hat es in sich, Keeper Reisinger faustet den Ball nach vorne, Benni Minovs Nachschuss wird ins Toraus abgewehrt. André Metzger tritt zur Ecke an, scheitert aber an einer Kopfabwehr. Schnell jedoch ist er wieder zur Stelle und bedient Tristan Römpp. Das letzte „Wort“ hat freilich Egwi, dann pfeift der Unparteiische zur Pause. Die Sollner haben sich bis dato tapfer geschlagen, jedoch der entscheidende Geistesblitz für einen Treffer bleibt aus.

Zum Seitenwechsel kamen mit Alex Hassinger und Lejs Dedic zwei frische Spieler, die Dominik Kugler und Simon Metzger ablösten. Dominik Kugler hatte seine defensive Rolle wunderbar angenommen, war aber schon eine ganze Weile sichtbar unrund gelaufen, und Simon Metzger war nach all seinen vergeblichen Angriffsversuchen allmählich außer Puste geraten. Ansonsten machten die Gäste da weiter, wo sie aufgehört hatten: der Führungstreffer musste her. Herausgehoben sei die Aktion von Lejs Dedic, dessen Ball die Abwehr von West mit knapper Not ins Toraus ablenken konnte (49.).

Bei einem Foul von Basti Jell machte der Schiedsrichter diesem keine eindeutig verständliche „Ansage“. Es war nicht angesichts eines Fingerzeigs in Richtung Spielfeldrand befürchtete Hinausstellung, sondern eine simple gelbe Karte, wie später der Spielbericht bewies (52.). Nebenbei bemerkt verfehlte Pompei-Fragasso mit seinem Freistoß das Ziel. Gelb sah auch der Kapitän der Heimelf, Lukas Hogeback, wegen einer Attacke auf Basti Jell (55.). Von dem verhängten Freistoß konnten die Sollner allerdings nicht profitieren, ebenso wenig von der gemeinsamen Balleroberung von Tristan Römpp und Benni Minov (Reisinger hält/56.).

Allmählich schien das Spiel zugunsten der Platzherren zu kippen. Einen Schuss von Balthasar Auspurg nach Querpass des eingewechselten Odeh konnte Keeper Hassinger freilich ins Toraus ablenken, und auch den Eckball wehrte der Sollner Schlussmann ab (anschließend Toraus durch West/57.). Eine weitere Gelegenheit konnten die Gäste ebenfalls entschärfen (Schewe, M. Hassinger/60.). Nachdem die Sollner auf der anderen Seite abermals eine Chance hatten liegenlassen (Steilpass Bausch, Reisinger Fuß/61.), ließ ihre Defensivstärke plötzlich nach, so dass der Weg für Balthasar Auspurg frei war, der den Diagonalpass von Pompei-Fragasso perfekt annahm und zum 1:0 für den SV München West einnetzte (63.).

Natürlich setzten die Sollner alles daran, den baldigen Ausgleich zu erzielen, aber sämtliche Aktionen waren nicht zwingend genug, selbst wenn lobenswerte Szenen dabei waren wie Niek Khazalis Schuss ins Toraus im Fallen (70.). Erfreulicherweise war Alex Metzger, der jüngere Bruder von Verteidiger André Metzger und Cousin von Stürmer Simon Metzger, nach langwieriger Achillessehnenverletzung wieder mit von der Partie. Er ersetzte den eifrigen, aber glücklosen Seref Sözer (71.) und sollte die entscheidenden Impulse setzen.

Die Gastgeber ließen sich ihrerseits von den durchaus vorhandenen Bemühungen der Sollner um den Ausgleichstreffer (Khazali, André Metzger/74.) nicht beeindrucken, sondern nutzten deren Schwachpunkte. Der eingewechselte Teschner nahm Alex Hassinger den Ball ab, und anschließend legte Weber für Balthasar Auspurg vor, der gegen den chancenlosen Maximilian Hassinger im Gästetor gnadenlos einen Doppelpack zum 2:0 schnürte (75.). 5 Minuten später fügte der nimmermüde Sollner Keeper beim Freistoß von Pompei-Fragasso seiner Reihe von Paraden eine weitere hinzu, musste aber zusehen, wie seine Feldspieler einmal mehr das Spielgerät aus der Hand gaben. Dieses Mal war es der eingewechselte Odeh, der die Oberhand behielt und zum 3:0 traf (80.).

Mit der Einwechslung von Alex Schrank für André Metzger (81.). und Marco Kornmesser für Niek Khazali (87.) konnten die Gäste das Ruder dennoch nicht mehr herumreißen. Im Gegenteil hatte West noch zwei hochkarätige Chancen. Vogel – erst seit 2 Minuten auf dem Platz – traf den langen Pfosten, von wo aus der Ball ins Toraus gelangte (86.), und Balthasar Auspurg setzte einen Freistoß nach Foul von Luca Bausch am linken Toreck vorbei (90.). So fuhren die Sollner mit leeren Händen, aber einem Sack voll zu besprechender Aufgaben nach Hause. Eine reichliche Viertelstunde der Schwäche hatte das Spiel aus dem Ruder laufen lassen. Am Rande sei erwähnt, dass der gegnerische Trainer wie auch schon nach dem Hinspiel lobende Worte für den unterlegenen Kontrahenten übrighatte.

Nach Sichtung der übrigen Ergebnisse der Liga lässt sich feststellen, dass Solln mit einem blauen Auge davongekommen ist. Dank der Resultate in der Tabellenumgebung steht Solln weiterhin mit einem Punkt Vorsprung über Relegationsrang 11. Am kommenden Sonntag empfängt unsere Mannschaft den TSV Gräfelfing, gegen den unbedingt eine Revanche für das bittere 2:3 aus dem Hinspiel gelingen muss (was aus heutiger Sicht trotz der jüngsten Pleite durchaus möglich erscheint). Auch die Wochenenden danach haben jede Menge theoretisch machbarer Aufgaben zu bieten.