Darunter zwei Stammkräfte: VfB Merseburg verabschiedet ein Quartett

Zum Jahreswechsel hat sich der VfB Merseburg von vier Spielern verabschiedet. Auch auf zwei Stammkräfte muss die Elf aus dem Ulmenweg in der zweiten Saisonhälfte der Verbandsliga verzichten.

Mit der Verpflichtung von Eric Nicodemus hatte der VfB im vergangenen Frühjahr eine aufregende Sommer-Transferperiode eingeläutet. Nach stets guten Leistungen im Dress des 1. FC Bitterfeld-Wolfen - darunter die Fabelsaison 2023/24 mit 35 Scorern in 34 Spielen - sollte der Angreifer eine feste Größe bei den Merseburgern werden. In allen 14 Partien kam Nicodemus zum Einsatz, je drei Treffer legte er auf und erzielte er selbst. Dennoch trennen sich die Wege im Winter wieder. Zum Spielerprofil:

Ebenfalls in allen bisherigen Spielen zum Einsatz gekommen war Josua Felipe Frühauf. Im vergangenen Winter war der 21-Jährige vom VfL Halle 96 nach Merseburg gewechselt . 25 Mal lief er seitdem für den VfB in der Verbandsliga auf, erzielte dabei sechs Treffer. Und empfahl sich mit seinen Leistungen offenbar für eine Rückkehr zum Oberligisten nach Halle. Zum Spielerprofil:

Neben Nicodemus und Frühauf wurden auch Lukas Kretz und Vladyslav Pronichkin aus Merseburg verabschiedet. Beide hatten in der vergangenen Saison noch für die Verbandsliga-Elf gespielt, kamen in der laufenden Spielzeit aber nicht mehr zum Einsatz. "Wir bedanken uns bei unseren Spielern für ihre Disziplin, Leidenschaft und Loyalität während ihrer Zeit am Ulmenweg. Ihr wart auf und neben dem Platz eine große Bereicherung für unsere kleine Familie", schrieb der VfB zum Abschied und wünschte "euch für euren weiteren Weg sportlich wie persönlich nur das Beste." Zu den Spielerprofilen:

>> Lukas Kretz

>> Vladyslav Pronichkin

