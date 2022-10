Darum zog sich SuS Schaag aus A-Liga zurück Kreisliga A Kempen-Krefeld: Selten mehr als sieben Spieler im Training.

Die Verantwortlichen des A-Ligisten SuS Schaag haben am vergangenen Wochenende ihr erste Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückgezogen. Schaag steht damit als erster Absteiger in die Kreisliga B fest, in der aktuell auch die zweite Mannschaft des Vereins in akuter Abstiegsnot steckt.