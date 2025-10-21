 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Auf Jens Langeneke wartet viel Arbeit auf dem Trainingsplatz.
Auf Jens Langeneke wartet viel Arbeit auf dem Trainingsplatz. – Foto: Boris Hempel

Darum wurde Fortunas U23 erneut zum Opfer ihrer eigenen Führung

Nach einem starken Saisonstart hat die „Zwote“ aus den vergangenen sechs Spielen nur noch vier Punkte geholt. Am Wochenende folgte mit der 2:5-Niederlage in Wiedenbrück der nächste Rückschlag. Vor allem das schwache Defensivverhalten wirft Fragen auf.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
F. Düsseld. II
SC Wiedenbrück

Als Jens Langeneke und Sascha Mölders den Raum, in dem die Pressekonferenz stattfand, betraten, stand für den Trainer des SC Wiedenbrück schon ein Hefeweizen bereit. Nach dem 5:2-Erfolg seines Teams gegen die Regionalliga-Fußballer von Fortuna Düsseldorf hatte Mölders auch jeden Grund, mit einem Bier den ersten Sieg seit Mitte August zu feiern. Aufmunternde Worte für Langeneke, seinen Trainerkollegen, den er auch noch aus seiner Zeit als Profi kennt, hatte der Wiedenbrück-Coach aber ebenso parat: „Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt, es ist ja nicht ganz so weit. Zwei Stunden, da kann man zwei, drei Bier trinken – und dann ist auch wieder gut.“

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
5
2
Abpfiff

Während aus der Heimkabine ein Schlager nach dem anderen bis hinauf in den Pressekonferenzraum drang, versuchte auch Langeneke nach dem ernüchternden Spiel einen hoffnungsvollen Abschluss zu finden. „In den vergangenen Wochen mussten wir ein bisschen was an Partymusik ertragen, aber wir bekommen das hin und behalten den Kopf oben“, sagte Fortunas U23-Trainer. Die Niederlage gegen die Ostwestfalen war das fünfte sieglose Spiel der „Zwoten“ in Folge. Und das, obwohl die Düsseldorfer nicht nur gegen Wiedenbrück, sondern auch gegen die Regionalliga-Teams des 1. FC Köln und des FC Schalke 04 zunächst selbst in Führung gegangen waren.

Zu viele individuelle Fehler führen zur Niederlage

„Wir sind super ins Spiel gekommen, führen hochverdient mit 2:0 und hatten alles im Griff“, resümierte Langeneke. Durch den frühen Rückstand war der Tabellenvorletzte aus Ostwestfalen zunächst völlig von der Rolle, agierte verunsichert und schien von einem Anschlusstreffer meilenweit entfernt. Doch nach 30 Minuten nutzten die Hausherren eine Überzahlsituation in der Hälfte der Flingerner aus. „Das Thema Defensivverhalten hatten wir im letzten Spiel leider schon. Insgesamt haben wir zu viele Gegentore kassiert“, konstatierte der „Zwote“-Trainer. „Mit dem Gegentreffer zum 1:2 holen wir Wiedenbrück ins Spiel.“

Zur Schlüsselszene für die herbe Niederlage wurde die Notbremse von Noah Förster gleich nach Wiederanpfiff, für die der Verteidiger Rot sah – und nach der die Wiedenbrücker tatsächlich die Partie drehten. „Zu zehnt haben wir keine Mittel und Lösungen mehr gefunden und machen vor fast jedem Gegentreffer individuelle Fehler im Defensivverhalten. Bezeichnend ist der vierte, bei dem ein Einwurf nach hinten geht und der zweite Ball wie immer beim Torwart landet. Ihm verspringt die Kugel, was passieren kann, und es fällt das Tor“, erklärte Langeneke.

Viel Arbeit vor der Brust

In der Summe war es ein Zusammenspiel mehrerer Punkte, die dafür sorgten, dass Fortuna erneut eine Führung verspielte: Unachtsamkeiten und Fehler im eigenen Sechzehner, ein oft zu inkonsequentes Eingreifen und eine durch den Platzverweis unterlegene und in Kontersituationen glücklose „Zwote“. Weiterhin liegt ein gutes Stück Arbeit vor der U23, die in dieser Saison eigentlich schon häufig gezeigt hat, dass sie kämpferisch und im Teamverbund Spiele auf ihre Seite ziehen und diese auch gewinnen kann.

Allerdings muss sie in den kommenden Wochen die Tugend finden, eine Führung souverän runterzuspielen und nicht durch kleine, mitunter vermeidbare Patzer den Gegner einzuladen und den Sieg herzuschenken. Damit am Samstag nach der Partie gegen die U21 des SC Paderborn (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) die Partymusik aus der Kabine der Düsseldorfer schallen kann.

Aufrufe: 021.10.2025, 11:00 Uhr
Marcel EichholzAutor