Darum wurde Fortunas U23 erneut zum Opfer ihrer eigenen Führung

In der Summe war es ein Zusammenspiel mehrerer Punkte, die dafür sorgten, dass Fortuna erneut eine Führung verspielte: Unachtsamkeiten und Fehler im eigenen Sechzehner, ein oft zu inkonsequentes Eingreifen und eine durch den Platzverweis unterlegene und in Kontersituationen glücklose „Zwote“. Weiterhin liegt ein gutes Stück Arbeit vor der U23, die in dieser Saison eigentlich schon häufig gezeigt hat, dass sie kämpferisch und im Teamverbund Spiele auf ihre Seite ziehen und diese auch gewinnen kann.

Allerdings muss sie in den kommenden Wochen die Tugend finden, eine Führung souverän runterzuspielen und nicht durch kleine, mitunter vermeidbare Patzer den Gegner einzuladen und den Sieg herzuschenken. Damit am Samstag nach der Partie gegen die U21 des SC Paderborn (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) die Partymusik aus der Kabine der Düsseldorfer schallen kann.