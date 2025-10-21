Darum wurde Fortunas U23 erneut zum Opfer ihrer eigenen Führung

Als Jens Langeneke und Sascha Mölders den Raum, in dem die Pressekonferenz stattfand, betraten, stand für den Trainer des SC Wiedenbrück schon ein Hefeweizen bereit. Nach dem 5:2-Erfolg seines Teams gegen die Regionalliga-Fußballer von Fortuna Düsseldorf hatte Mölders auch jeden Grund, mit einem Bier den ersten Sieg seit Mitte August zu feiern. Aufmunternde Worte für Langeneke, seinen Trainerkollegen, den er auch noch aus seiner Zeit als Profi kennt, hatte der Wiedenbrück-Coach aber ebenso parat: „Ich wünsche euch eine gute Heimfahrt, es ist ja nicht ganz so weit. Zwei Stunden, da kann man zwei, drei Bier trinken – und dann ist auch wieder gut.“
Während aus der Heimkabine ein Schlager nach dem anderen bis hinauf in den Pressekonferenzraum drang, versuchte auch Langeneke nach dem ernüchternden Spiel einen hoffnungsvollen Abschluss zu finden. „In den vergangenen Wochen mussten wir ein bisschen was an Partymusik ertragen, aber wir bekommen das hin und behalten den Kopf oben“, sagte Fortunas U23-Trainer. Die Niederlage gegen die Ostwestfalen war das fünfte sieglose Spiel der „Zwoten“ in Folge. Und das, obwohl die Düsseldorfer nicht nur gegen Wiedenbrück, sondern auch gegen die Regionalliga-Teams des 1. FC Köln und des FC Schalke 04 zunächst selbst in Führung gegangen waren.
„Wir sind super ins Spiel gekommen, führen hochverdient mit 2:0 und hatten alles im Griff“, resümierte Langeneke. Durch den frühen Rückstand war der Tabellenvorletzte aus Ostwestfalen zunächst völlig von der Rolle, agierte verunsichert und schien von einem Anschlusstreffer meilenweit entfernt. Doch nach 30 Minuten nutzten die Hausherren eine Überzahlsituation in der Hälfte der Flingerner aus. „Das Thema Defensivverhalten hatten wir im letzten Spiel leider schon. Insgesamt haben wir zu viele Gegentore kassiert“, konstatierte der „Zwote“-Trainer. „Mit dem Gegentreffer zum 1:2 holen wir Wiedenbrück ins Spiel.“
In der Summe war es ein Zusammenspiel mehrerer Punkte, die dafür sorgten, dass Fortuna erneut eine Führung verspielte: Unachtsamkeiten und Fehler im eigenen Sechzehner, ein oft zu inkonsequentes Eingreifen und eine durch den Platzverweis unterlegene und in Kontersituationen glücklose „Zwote“. Weiterhin liegt ein gutes Stück Arbeit vor der U23, die in dieser Saison eigentlich schon häufig gezeigt hat, dass sie kämpferisch und im Teamverbund Spiele auf ihre Seite ziehen und diese auch gewinnen kann.
Allerdings muss sie in den kommenden Wochen die Tugend finden, eine Führung souverän runterzuspielen und nicht durch kleine, mitunter vermeidbare Patzer den Gegner einzuladen und den Sieg herzuschenken. Damit am Samstag nach der Partie gegen die U21 des SC Paderborn (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) die Partymusik aus der Kabine der Düsseldorfer schallen kann.