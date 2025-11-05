Darum wurde die Partie Schwarz-Weiß gegen Bosporus abgebrochen

Der Grund: Akteure von Schwarz-Weiß 06 wollten die Partie nicht mehr fortsetzen. Das geht aus dem umfassenden Sonderbericht von Schiedsrichter Pohle hervor, der unserer Redaktion vorliegt. Demnach hatte der Unparteiische schon während der regulären Spielzeit alle Hände voll zu tun. Von einem „kämpferischen Spiel mit hart geführten Zweikämpfen“ war die Rede und auch von lautstarken und aggressiven Kommentaren von außen. In der Nachspielzeit eskalierte die Situation schließlich.

Nach einem Foulspiel in unmittelbarer Nähe der Trainerbank der Gäste kam es schnell zu einer Rudelbildung auf dem Feld, an der nicht nur aktive Spieler beteiligt waren. Für den Spielleiter war die Situation so unübersichtlich, dass er zwar einen Faustschlag in Richtung eines Schwarz-Weiß-Spielers wahrgenommen haben wollte, aber nicht genau erkennen konnte, von wem dieser ausging. Um die Gemüter zu beruhigen, tat Pohle das einzig Richtige. Er wendete das „Stopp-Konzept“ an und signalisierte beiden Teams, sich in ihre eigene Spielhälfte zu begeben. Doch Einigkeit herrschte auch danach nicht.

Denn bei Pohles Vorhaben, die Partie nach Ahndung der diversen Vergehen fortzusetzen, wollten die Spieler von Schwarz-Weiß 06 nach internen Diskussionen und entgegen der Absicht ihres Trainers nicht mitmachen. Dies teilte Kapitän Bastian Wüster dem Spielleiter mit, nachdem dieser dem Bosporus-Spieler Sinan Korkmaz und drei Mitgliedern aus dem Trainer- und Betreuerstab der Gäste jeweils die Rote Karte gezeigt hatte. Schwarz-Weiß-Trainer David Breitmar hatte vollstes Verständnis für seine Schützlinge. „Da sind Dinge passiert, die auf dem Platz nichts verloren haben. Wir haben junge Spieler, die mit der Situation überfordert und völlig verunsichert waren.“