Darum wird das Personal bei Viktoria Goch langsam knapp

Viktoria Goch ist zurück auf dem Platz. Der Landesligist konnte am Mittwochabend wieder im Hubert-Houben-Stadion auf Kunstrasen trainieren, nachdem Coach Kevin Wolze wegen des schlechten Wetters mehr als eine Woche lang bei den Übungseinheiten hatte improvisieren müssen.

Denn der Rasenplatz im Stadion war gesperrt, auf Kunstrasen konnte bis Mittwoch ebenfalls nicht trainiert werden, weil der Belag dort erneuert wurde. Deshalb hatte am vergangenen Freitag auch die Heimpartie gegen den VfB Speldorf abgesagt werden müssen. Sie wird am Samstag, 22. November, 18 Uhr, nachgeholt.

Kevin Wolze nahm die Umstände relativ gelassen. „Natürlich war das nicht optimal. Aber wir konnten es auch nicht ändern“, sagt der Coach. Er ist mit seinem Team zum Training zweimal in die Soccerhalle ausgewichen. „Das war in Ordnung. In der Halle konnten wir auch auf kleinen Feldern gut trainieren und etwas für die Fitness tun. Nur im taktischen Bereich konnten wir nichts machen“, erläutert Wolze.

Er muss mit seiner Mannschaft am kommenden Sonntag zu ungewohnter Zeit auf den Platz. Die Begegnung des Tabellensechsten bei der SG Essen-Schönebeck, die auf Relegationsplatz 14 steht, wird bereits um 11 Uhr angepfiffen. „Das ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir an einem Sonntag so früh spielen müssen. Das war auch schon in der Partie bei der DJK Katernberg der Fall. Deshalb ist die Sache nicht so neu für uns. Und in Katernberg haben wir zu dieser Zeit auch ein gutes Spiel gemacht“, unterstreicht Wolze. Der Neuling erreichte beim Tabellenvierten ein 1:1.