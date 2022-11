Darum werden die Landesliga-Vizemeister eine Aufstiegsrunde austragen Die Anzahl der westfälischen Absteiger aus der Regionalliga West wird darüber entscheiden, wie viele Vizemeister aus den vier Landesliga-Staffeln aufsteigen dürfen.

Käme es tatsächlich zum absoluten Supergau, dass die möglichen vier Regionalliga-Absteiger allesamt aus Westfalen stammen, würden die Landesliga-Vizemeister in die Röhre gucken. Dass dies nach einer fast gespielten Halbserie in der Regionalliga West so gut wie unmöglich ist, macht die Tabelle deutlich.

Steigt keine westfälische Mannschaft aus der Regionalliga West ab, steigen alle vier Landesliga-Vizemeister in die Westfalenliga auf. Nach aktuellem Stand aber eher unwahrscheinlich, da Regionalligist SG Wattenscheid 09 einem größeren Rückstand hinterherläuft.

Steigt eine westfälische Mannschaft aus der Regionalliga West ab, dürfen drei der vier Landesliga-Vizemeister aufsteigen.

Steigen zwei westfälische Mannschaften aus der Regionalliga West ab, dürfen zwei der vier Landesliga-Vizemeister aufsteigen.

Steigen drei westfälische Mannschaften aus der Regionalliga West ab, darf einer der vier Landesliga-Vizemeister aufsteigen.

Wer sich am Ende der Saison um Platz 2 in den Landesligen bewirbt, sollte also nicht unbedingt eine Mannschaftsfahrt auf das Wochenende nach dem letzten Spieltag, der an Pfingstmontag (29. Mai) stattfindet, legen. Als Termine für die Entscheidungsspiele sieht der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) den 1. Juni (Donnerstag) und den 4. Juni (Sonntag) vor.