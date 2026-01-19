Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Darum wechselt Taskiran vom FV Breidenbach zum FSV Buchenau
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-A-Ligist bejubelt einen Transfercoup und verpflichtet einen langjährigen Hessen- und Verbandsligaspieler, der den FV Breidenbach nicht aus sportlichen Gründen verlässt +++
Breidenbach/Buchenau. „Uns ist ein echter Transfer-Coup gelungen“, hat Fußball-A-Ligist FSV Buchenau am Montag auf Instagram verkündet. Mit Sadettin Taskiran verstärke man sich „zur neuen Saison mit einem absoluten Führungsspieler!“, lässt der Verein wissen und verweist auf die „beeindruckende fußballerische Vita“ des 32-Jährigen.