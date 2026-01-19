 2026-01-19T08:28:16.618Z

Ligabericht
Sadettin Taskiran zeigt im Trikot des FV Breidenbach auch in Spielen gegen seinen Heimatverein Türk Gücü Breidenbach (rechts Mehmet Arslan) konsequente Zweikampfführung an den Tag. Das und noch einiges mehr erwartet sich vom 32-Jährigen auch sein künftiger Verein FSV Buchenau. © Jens Schmidt
Sadettin Taskiran zeigt im Trikot des FV Breidenbach auch in Spielen gegen seinen Heimatverein Türk Gücü Breidenbach (rechts Mehmet Arslan) konsequente Zweikampfführung an den Tag. Das und noch einiges mehr erwartet sich vom 32-Jährigen auch sein künftiger Verein FSV Buchenau. © Jens Schmidt

Darum wechselt Taskiran vom FV Breidenbach zum FSV Buchenau

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-A-Ligist bejubelt einen Transfercoup und verpflichtet einen langjährigen Hessen- und Verbandsligaspieler, der den FV Breidenbach nicht aus sportlichen Gründen verlässt +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
KLA BID
Breidenbach
FSV Buchenau

Breidenbach/Buchenau. „Uns ist ein echter Transfer-Coup gelungen“, hat Fußball-A-Ligist FSV Buchenau am Montag auf Instagram verkündet. Mit Sadettin Taskiran verstärke man sich „zur neuen Saison mit einem absoluten Führungsspieler!“, lässt der Verein wissen und verweist auf die „beeindruckende fußballerische Vita“ des 32-Jährigen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 019.1.2026, 20:29 Uhr
RedaktionAutor