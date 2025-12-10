Darum war Uerdingen-Keeper Rafael Hester wieder nicht dabei

Der KFC Uerdingen gewinnt gegen den TSV Meerbusch und behält weiter Spitzenreiter Ratingen 04/19 im Visier. Auffällig ist, dass Rafael Hester, Sommer-Neuzugang des Oberligisten, erneut nicht im Kader stand. Zudem bestreitet die Mannschaft aus dem Grotenburg-Stadion ihr letztes Hinrundenspiel beim VfL Jüchen-Garzweiler.

Spielerisch war die Begegnung zwischen dem KFC Uerdingen und dem TSV Meerbusch sicherlich kein Leckerbissen – der harte Fight endet letztlich mit dem besseren Ende für die Krefelder. KFC-Coach Julian Stöhr ist trotz drei Punkten nicht zufrieden mit der Gesamtleistung: „Die Partie gehört auf jeden Fall zur Kategorie Arbeitssieg. Die Leistung in der ersten Halbzeit war in vielen Bereichen nicht das, was wir uns vorstellen. Wenn Meerbusch in Führung geht, ist das nicht unverdient“, erklärt er RevierSport.

Von dem Mann, der im Sommer an den linken Niederrhein gewechselt ist, gibt es aber nicht nur kritische Worte für seine Truppe: „Wir haben die Qualität, das 1:0 zu machen, auch wenn es mal schlecht läuft. In den zweiten Durchgang sind wir gut reingekommen. Das 1:1 war ziemlich ärgerlich.“

Aber was ist eigentlich mit Rafael Heister, der aus der Oberliga Westfalen zum KFC gewechselt ist und eigentlich als neuer Stammkeeper galt? Stöhr hat eine einfache Antwort, die aber keine zwischenmenschlichen Gründe hat: „Das hat berufliche Gründe. Er ist ein guter Sportsmann, deswegen wollte ich ihn auch haben. Aber wenn er es teilweise nur einmal in der Woche zum Training schafft, macht das aktuell keinen Sinn. In der Kommunikation ist aber alles gut.“ Folgerichtig hat der 32-Jährige in der laufenden Saison nur zwei Partien absolviert.

Jüchen-Garzweiler könnte zum Stimmungskiller werden

Am kommenden Wochenende (13. Dezember, 16 Uhr) steht dann der letzte Hinrundenspieltag an. Hierzu sind die Seidenstädter beim VfL Jüchen-Garzweiler an der Stadionstraße zu Gast. Die Jüchener stehen als Aufsteiger solide im eng getakteten Oberliga-Mittelfeld und konnten zuletzt die favorisierten Sportfreunde Baumberg besiegen. Es sollte also kein Selbstläufer für Stöhrs Mannschaft werden, die in der zweiten Saisonhälfte definiert Ambitionen in Richtung Wiederaufstieg hegt.