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Ligabericht
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Darum war der SSC Burg 2025/2026 so erfolgreich wie nie
Teaser VL MITTE: +++ Der SSC Burg hat für seine zweite Saison in der Fußball-Verbandsliga ein Rezept gefunden, mit dem 15 Tore und 15 Punkte mehr als beim ersten Mal herausgesprungen sind +++
Herborn. Vor einem Jahr hat der SSC Burg kräftig gefeiert: Die erste Mannschaft stieg als Gruppenliga-Meister auf, die zweite als A-Liga-Champion. In der Saison 2025/2026 sprang für die Herborner hingegen „nur“ der Kreispokalsieg heraus. Die Anzahl der Titel hat sich halbiert. Doch tatsächlich war die aktuelle Spielzeit die erfolgreichste in der Geschichte des 1920 gegründeten Vereins.