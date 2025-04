Darum verzichtet der SV Walbeck auf den Regionalliga-Aufstieg

Die Grün-Weißen stehen mit 49 Punkten an der Spitze, gefolgt vom GSV Moers (48), der allerdings schon ein Spiel mehr ausgetragen hat. Die Mannschaft befindet sich also auf dem besten Weg, wie schon vor zwei Jahren den Meistertitel an den Bergsteg zu holen. Allerdings steht inzwischen fest, dass sich der SV Walbeck nicht an ein weiteres Abenteuer Regionalliga heranwagt.