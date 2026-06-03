Darum übernimmt Thomas Löhn wieder die SG Wohnste/Holvede/Ippensen

Thomas Löhn übernimmt im Sommer wieder den Trainerposten bei den Fußballerinnen der SG Wohnste/Holvede/Ippensen. Er folgt auf Andreas Bannick, der zum Ende der Saison ausscheidet. Bereits von 2019 bis 2024 hatte Löhn die Mannschaft trainiert und war mit ihr in die Landesliga aufgestiegen.
Aktuell betreut er noch den Harburger Kreisligisten TSV Holvede-Halvesbostel. Dort hatte er seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Eigentlich wollte er anschließend eine Pause einlegen. Nach seiner dritten Amtszeit in Holvede, zusammengerechnet rund 21 Jahren als Trainer der ersten Herren, informierte er bereits im vergangenen Dezember sein Trainerteam über diese Entscheidung.
Dass aus der geplanten Pause nun doch nichts wird, hat vor allem mit den Spielerinnen und den Verantwortlichen der SG Wohnste/Holvede/Ippensen zu tun. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins, haben mir auch das Gefühl gegeben, dass es nochmal passen könnte.“
Den entscheidenden Anstoß gab nach seinen Worten jedoch die Mannschaft selbst. Kapitänin Sarah Meier hatte berichtet, dass sich die Spielerinnen intensiv um ihn bemüht hätten. Auf dem Holveder Osterfeuer wurde Löhn von mehreren Spielerinnen angesprochen und gefragt, ob er sich eine erneute Zusammenarbeit vorstellen könne. „Das war der entscheidende Faktor für mich, dass zumindest ein Großteil der Mannschaft wieder eine Zusammenarbeit wünscht.“
Nach dem Abstieg aus der Landesliga startet die SG in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga. Gerade diese Ausgangslage reizt Löhn. „Es macht mir Spaß wieder etwas Neues aufzubauen, und hoffe, dass so viele wie möglich weitermachen, damit wir eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen können. Es geht erstmal nur darum eine neue Basis zu schaffen, um vielleicht später mal wieder oben anzuklopfen.“
Seine Entscheidung, in Holvede aufzuhören und anschließend doch wieder eine Mannschaft zu übernehmen, habe er offen kommuniziert. Negative Reaktionen habe er nicht wahrgenommen. „Ich habe meiner Mannschaft aus Holvede damals versucht zu erklären, warum ich dort aufhöre, und jetzt eben, warum ich doch wieder eine andere Mannschaft übernehme.“
Erfreulich ist für Löhn, dass sein bisheriges Trainerteam in Holvede weitermacht. Heinz-Werner „Hanni“ Meier übernimmt dort in der kommenden Saison den Posten des Chefcoachs.