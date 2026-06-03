Darum übernimmt Thomas Löhn wieder die SG Wohnste/Holvede/Ippensen Thomas Löhn wollte eigentlich eine Pause einlegen. Nun kehrt er im Sommer doch an die Seitenlinie der SG Wohnste/Holvede/Ippensen zurück, weil ihn vor allem das besondere Verhältnis zur Mannschaft von einer Rückkehr überzeugt hat. von FuPa Lüneburg · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Thomas Löhn (Archivbild) – Foto: Rolf Schmietow

Aktuell betreut er noch den Harburger Kreisligisten TSV Holvede-Halvesbostel. Dort hatte er seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Eigentlich wollte er anschließend eine Pause einlegen. Nach seiner dritten Amtszeit in Holvede, zusammengerechnet rund 21 Jahren als Trainer der ersten Herren, informierte er bereits im vergangenen Dezember sein Trainerteam über diese Entscheidung. Dass aus der geplanten Pause nun doch nichts wird, hat vor allem mit den Spielerinnen und den Verantwortlichen der SG Wohnste/Holvede/Ippensen zu tun. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins, haben mir auch das Gefühl gegeben, dass es nochmal passen könnte.“

Den entscheidenden Anstoß gab nach seinen Worten jedoch die Mannschaft selbst. Kapitänin Sarah Meier hatte berichtet, dass sich die Spielerinnen intensiv um ihn bemüht hätten. Auf dem Holveder Osterfeuer wurde Löhn von mehreren Spielerinnen angesprochen und gefragt, ob er sich eine erneute Zusammenarbeit vorstellen könne. „Das war der entscheidende Faktor für mich, dass zumindest ein Großteil der Mannschaft wieder eine Zusammenarbeit wünscht.“ Nach dem Abstieg aus der Landesliga startet die SG in der kommenden Saison wieder in der Bezirksliga. Gerade diese Ausgangslage reizt Löhn. „Es macht mir Spaß wieder etwas Neues aufzubauen, und hoffe, dass so viele wie möglich weitermachen, damit wir eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen können. Es geht erstmal nur darum eine neue Basis zu schaffen, um vielleicht später mal wieder oben anzuklopfen.“