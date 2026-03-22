Darum tritt Teutonia Weiden nicht in Siegburg an

Das hat Seltenheitswert auf Verbandsebene. Eigentlich hätte Teutonia Weiden am heutigen 20. Spieltag zu Gast beim Siegburger SV sein sollen, doch die Partie wurde vom Tabellenvorletzten kurzfristig abgesagt. Der Grund: Akuter Spielermangel im Kader von Trainer Ercüment Dönmez. Während die Punkte kampflos an den SSV gehen, herrscht im Lager der Gäste alles andere als Freude über das spielfreie Wochenende.
Es ist eine Nachricht, die im Siegburger Lager für Kopfschütteln sorgt. Durch die Absage der Teutonia klettert der Siegburger SV zwar kampflos auf nun 40 Zähler, doch die Art und Weise hinterlässt bei den Verantwortlichen Spuren. Dass ein Spiel in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse aufgrund von Personalnot einen Tag vor dem Anpfiff gestrichen wird, ist ein Novum in der laufenden Spielzeit.
Cemil Temür, der sportliche Leiter von Teutonia Weiden, begründet den drastischen Schritt mit einer beispiellosen Pechsträhne. Neben langwierigen Verletzungen plagen den Klub derzeit neun Krankheitsfälle und weitere Verletzungen. „Leider müssen wir das Spiel im Vorfeld mit 0:2 an Siegburg abgeben. Aufgrund der Kreuzbandrisse sowie neun Krankheitsfällen bzw. Verletzten hätten wir nur elf Mann zur Verfügung gehabt. Unsere zweite Mannschaft hat heute ebenfalls nur zehn Spieler zur Verfügung und wir wollten uns gegen Siegburg nicht abschlachten lassen“, erklärt Temür die missliche Lage.
Dabei betont er, dass dies kein Dauerzustand sein soll: „Es ist aber eine einmalige Angelegenheit. Wir haben von Anfang an gesagt: Wir sind Sportler und wollen die Saison vernünftig zu Ende spielen und keine Wettbewerbsverzerrung betreiben.“
Die Sorge vor einer deutlichen Packung kommt in Weiden nicht von ungefähr. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr sorgte die Teutonia für einen traurigen Negativrekord in der Mittelrheinliga-Geschichte. Damals trat der Verein nach einem Spielerstreik mit einer Rumpftruppe aus der Kreisliga C beim TuS Blau-Weiß Königsdorf an und ging mit 0:21 unter. Ein Szenario, das man diesmal offenbar mit der Absage verhindern wollte.
Auf der Gegenseite ist die Enttäuschung riesig. Siegburgs Trainer Alexander Otto findet deutliche Worte für die Absage am grünen Tisch. „Wir sind mehr als enttäuscht, dass wir uns nicht sportlich fair auf dem Platz mit Weiden messen dürfen. Ein Meisterschaftsspiel in der Oberliga einen Tag vorher aus personellen Gründen abzusagen, hinterlässt für uns einen faden Beigeschmack. Wir hätten es lieber auf dem Platz entschieden. Wir reden über Oberliga-Fußball“, so Otto sichtlich bedient.