Darum tritt Teutonia Weiden nicht in Siegburg an

Dabei betont er, dass dies kein Dauerzustand sein soll: „Es ist aber eine einmalige Angelegenheit. Wir haben von Anfang an gesagt: Wir sind Sportler und wollen die Saison vernünftig zu Ende spielen und keine Wettbewerbsverzerrung betreiben.“

Erinnerungen an das 0:21 werden wach

Die Sorge vor einer deutlichen Packung kommt in Weiden nicht von ungefähr. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr sorgte die Teutonia für einen traurigen Negativrekord in der Mittelrheinliga-Geschichte. Damals trat der Verein nach einem Spielerstreik mit einer Rumpftruppe aus der Kreisliga C beim TuS Blau-Weiß Königsdorf an und ging mit 0:21 unter. Ein Szenario, das man diesmal offenbar mit der Absage verhindern wollte.