Darum tritt Tellers ab Sommer bei Beeck deutlich kürzer

Einer der ersten Aufgaben des neuen Vorstands wird auf alle Fälle die Beschäftigung mit der Trainerfrage sein – der Vertrag von Albert Deuker, Anfang Oktober als Nachfolger von Mike Schmalenberg eingestiegen, gilt nur bis zum Saisonende. Deuker hatte schon vor Wochen gesagt, sich deswegen Ende Februar mit dem Verein zusammensetzen zu wollen, und auch schon signalisiert, dass er sich ein Weitermachen mit der Perspektive Regionalliga gut vorstellen könne. Nur: Die Regionalliga dürfte ohne Tellers überhaupt nicht mehr zu realisieren sein – erst recht nicht mit einem deutlich reduzierten Etat. In die Trainerfrage wolle er sich nicht mehr einmischen, bekräftigt seinerseits nun Tellers: „Ich werde mit den Folgen dieser Entscheidung ja nicht mehr leben müssen. Das soll also der künftige Vorstand entscheiden.“