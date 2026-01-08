Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Werner Tellers wird Beeck nur noch bis zum Saisonende im operativen Geschäft unterstützen. – Foto: Michael Schnieders
Darum tritt Tellers ab Sommer bei Beeck deutlich kürzer
Nun ist es amtlich: Nach Saisonende zieht sich Beecks Macher Werner Tellers aus dem operativen Geschäft vollständig zurück. Als Hauptsponsor im kleineren Stil als bislang bleibt er dem FC aber erhalten. Zu einem eventuellen Engagement beim SC Selfkant möchte sich der 59-Jährige nicht äußern.
Ende Mai 2025 hatte Werner Tellers, Hauptsponsor, Geschäftsführer und Boss des FC Wegberg-Beeck, unserer Redaktion ein bemerkenswertes Interview gegeben, das auch überregional ein großes Echo fand. Darin hatte er sich unter anderem über sein eigenes Engagement bei den Kleeblättern über die Saison 2025/26 hinaus geäußert – und seinen Verbleib dabei eindeutig vom Regionalliga-Aufstieg abhängig gemacht: „Nächstes Jahr werde ich 60. Ich trage mich mit dem Gedanken, mich dann aus dem geschäftsführenden Vorstand zu verabschieden – und zum anderen mein Sponsoring auch etwas herunterzufahren. Ich würde das freilich überdenken, wenn wir in die Regionalliga aufsteigen sollten.“ Jetzt zieht Tellers ein neues Zwischenfazit und fällt eine klare Entscheidung.