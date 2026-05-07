Darum trägt Nils Petersen bei den SF Oberried II nicht mehr seine Ni18

Nils Petersen im Trikot der Sportfreunde Oberried. – Foto: Hubert Gemmert

Einmal mit einem Bundesliga-Profi zusammen spielen. Das ist wohl ein Traum eines jeden Fußball-Freunds. Für die Spieler der Sportfreunde Oberried II (SF) ist dieser Traum im Sommer 2025 in Erfüllung gegangen. Seitdem spielt nämlich der ehemalige Profispieler des SC Freiburg Nils Petersen in der Kreisliga. Für Mario Andris war die Bekanntgabe des besonderen Neuzugangs damals sehr besonders: "Da waren natürlich alle extrem überrascht und in der Kabine war es natürlich eine sehr positive und lustige Stimmung. Nach dem Spiel hat er sich dann kurz vorgestellt in der Kabine. Das war schon was sehr Schönes." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.