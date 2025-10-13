Darum schickte 04/19 Sonsbeck „weinend“ nach Hause

Die eisblauen Augen von Guiliano Zimmerling blitzten freudig nach dem 3:2 (1:1)-Heimsieg im Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein gegen den SV Sonsbeck. Bei seinem Startelf-Debüt für Ratingen 04/19 hatte der offensive Wirbler vom Start weg viel Betrieb gemacht und letzten Endes mit einem herausgeholten Handelfmeter, den Emre Demircan zum 2:2 eingeschossen hatte, und einem präzisen Pass mit viel Übersicht auf Rinor Rexha, der per herrlichem Schlenzer ins lange Eck das 3:2 erzielt hatte, die beiden Treffer zum Sieg vorbereitet.
Dabei war die Anfangszeit für Zimmerling gewiss keine einfache: In der Vorbereitung brach eine alte Verletzung wieder auf, er verpasste die ersten Spiele. Beim 3:1 in Meerbusch war er erstmals in der Liga eingewechselt worden und traf sogar zum Endstand – und wurde im Anschluss gesperrt, weil ihm noch als Zuschauer ein Kommentar gegen eine Schiedsrichter-Entscheidung herausgerutscht war.
Das kann an einem erst 22-Jährigen hängen bleiben, aber Zimmerling beantwortete diese schwierige Phase gegen Sonsbeck nun mit einer Top-Leistung. „Wenn man sechs Wochen zu Hause rumsitzt und eigentlich spielen kann, wartet man auf den Moment, wo das wieder geht. Ich glaube, ich habe ihn genutzt“, sagte der ehemalige Essener und ergänzte: „Ich bin glücklich, wenn ich der Mannschaft helfen konnte mit den zwei Vorlagen. Die drei Punkte sind beim Startelf-Debüt super. Und ganz ehrlich: Wer hier keinen Bock hat, an einem Freitagabend im Stadion, in einem Topspiel, auf dem Rasen – dem kann ich auch nicht helfen.“
Der Sonsbecker Coach sprach seiner Mannschaft „ein Riesenkompliment“ aus, weil sie trotz aller personellen Schwächungen „Woche für Woche alles“ abrufe. Den Strafstoß gegen sein Team nannte er zunächst „eine Konzessionsentscheidung“ für den Handelfmeter, den es auf der anderen Seite nach einem Duell zwischen Sebastian Leurs und Ali Hassan Hammoud in Hälfte eins gegeben hatte, fügte aber auch an: „Ich konnte das von meiner Position aus nicht richtig sehen.“ Fakt ist, dass Zimmerling den Ball im Strafraum an die Hand von Robin Schoofs gespitzelt hatte.
Losing gab seinem Gegenüber Damian Apfeld dann noch eine Steilvorlage: „Über die Qualität von Ratingen brauchen wir uns nicht unterhalten. Es ist auch schwer, sich darauf einzustellen, weil man nie weiß, wer da alles wo spielt. Und in der zweiten Halbzeit macht die Bank den Unterschied – Wahnsinn, was da alles noch reinkommt.“ Apfeld nahm den Ball dankend an: „Ich sage immer wieder, dass wir einen starken Kader haben und welche Qualität da noch auf der Bank ist. Umso mehr freut es mich, dass ein Einwechselspieler wie Rinor das Siegtor erzielt.“
Der 04/19-Chefcoach fand zudem: „Wichtig, wenn auch nicht einfach, war auch der Spielverlauf, dass wir so ein Spiel drehen.“ Denn der Start hatte ihm weniger gefallen: „Wir waren anfangs zu mutlos, haben zu viele Rückpässe gespielt, zu viel quer. Wir müssen ins letzte Drittel, da haben wir viel Qualität.“ Den Elfmeter gegen sein Team empfand Apfeld als „berechtigt. Ganz wichtig war, dass wir noch vor der Pause ausgleichen konnten“. Nach dem erneuten Rückstand, den Doppeltorschütze Marco de Stefano erzielt hatte, habe 04/19 „den Ball besser laufen lassen, aber trotz unserer Druckphase war es ein offenes Spiel“. Das aber Rexha mit seinem Traumtor und Zimmerling mit seinen Vorlagen für Ratingen entschieden und so Sonsbeck „weinend“ nach Hause schickten.