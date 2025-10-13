Darum schickte 04/19 Sonsbeck „weinend“ nach Hause

Der Sonsbecker Coach sprach seiner Mannschaft „ein Riesenkompliment“ aus, weil sie trotz aller personellen Schwächungen „Woche für Woche alles“ abrufe. Den Strafstoß gegen sein Team nannte er zunächst „eine Konzessionsentscheidung“ für den Handelfmeter, den es auf der anderen Seite nach einem Duell zwischen Sebastian Leurs und Ali Hassan Hammoud in Hälfte eins gegeben hatte, fügte aber auch an: „Ich konnte das von meiner Position aus nicht richtig sehen.“ Fakt ist, dass Zimmerling den Ball im Strafraum an die Hand von Robin Schoofs gespitzelt hatte.

Apfeld betont Qualität

Losing gab seinem Gegenüber Damian Apfeld dann noch eine Steilvorlage: „Über die Qualität von Ratingen brauchen wir uns nicht unterhalten. Es ist auch schwer, sich darauf einzustellen, weil man nie weiß, wer da alles wo spielt. Und in der zweiten Halbzeit macht die Bank den Unterschied – Wahnsinn, was da alles noch reinkommt.“ Apfeld nahm den Ball dankend an: „Ich sage immer wieder, dass wir einen starken Kader haben und welche Qualität da noch auf der Bank ist. Umso mehr freut es mich, dass ein Einwechselspieler wie Rinor das Siegtor erzielt.“

Der 04/19-Chefcoach fand zudem: „Wichtig, wenn auch nicht einfach, war auch der Spielverlauf, dass wir so ein Spiel drehen.“ Denn der Start hatte ihm weniger gefallen: „Wir waren anfangs zu mutlos, haben zu viele Rückpässe gespielt, zu viel quer. Wir müssen ins letzte Drittel, da haben wir viel Qualität.“ Den Elfmeter gegen sein Team empfand Apfeld als „berechtigt. Ganz wichtig war, dass wir noch vor der Pause ausgleichen konnten“. Nach dem erneuten Rückstand, den Doppeltorschütze Marco de Stefano erzielt hatte, habe 04/19 „den Ball besser laufen lassen, aber trotz unserer Druckphase war es ein offenes Spiel“. Das aber Rexha mit seinem Traumtor und Zimmerling mit seinen Vorlagen für Ratingen entschieden und so Sonsbeck „weinend“ nach Hause schickten.