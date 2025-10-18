Darum läuft es bei den Sportfreunden Baumberg so gut

Am zehnten Spieltag der Oberliga herrscht vor dem Topspiel zwischen den überaus formstarken und punktgleichen Teams der Sportfreunde Baumberg und der SpVg. Schonnebeck absolute Hochspannung – die Baumberger sind nach einer Erfolgsserie auf den zweiten Platz geklettert, während die Essener mit ebenfalls 15 Punkten auf Rang drei platziert sind (Sonntag, 15 Uhr, Sandstraße).
Aufgrund des holprigen Starts der Sportfreunde mit unglücklichen Punktverlusten fand sich der Meister der Saison 2023/24 nach dem vierten Spieltag auf dem 14. Platz mit einer mickrigen Ausbeute von vier Zählern wieder, bevor er eine imposante Aufholjagd startete. Der Vizemeister der vergangenen beiden Spielzeiten hingegen belegte zur gleichen Zeit den ersten Platz – am Sonntag duellieren sich also zwei spiel- und offensivstarke Kontrahenten auf Augenhöhe. Mit SFB-Coach Salah El Halimi und Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies stehen sich außerdem zwei der dienstältesten Übungsleiter und gewiefte Taktikfüchse gegenüber.
El Halimi relativiert vor dem Duell die Tabellensituation: „Es ist für uns eine schöne Momentaufnahme, denn vor einigen Spielen hatte uns niemand auf der Rechnung. Die Konstellation ähnelt einem Aktienmarkt, weil es in der Tabelle ein ständiges Rauf und Runter ist. Nach einer kleinen Erfolgsserie bist du oben, und bei einem kurzen Negativlauf befindest du dich in der Gefahrenzone. Der Gegner gehört zu den Titelaspiranten, und ich traue ihm zu, dass er bis zum Ende oben mitspielt. Allerdings kann er seine Zähler gerne woanders holen, weil wir fleißig weiterpunkten wollen, um nicht nach unten zu geraten. Alles andere ist gar kein Thema bei uns.“ Der SFB-Coach möchte mit seinem Team frühzeitig die obligatorische 40-Punkte-Marke erreichen: „Wir wollen so gut wie möglich abschneiden und unbedingt ernten, was gesät wurde.“
Geheimnisse des Erfolgs sind derzeit die stabile Defensive und der Teamspirit: Nach vier Spielen mussten die SFB bereits neun Einschüsse verzeichnen, doch während der vergangenen fünf Partien kassierten sie lediglich fünf Tore. „Daran haben wir während der letzten Wochen hart gearbeitet und sind im Ernstfall belohnt worden. Nach einem Schnitt über zwei Gegentreffer haben wir selbigen auf ein Tor reduziert. Wichtig ist die verbesserte Balance, Abstimmung, Restverteidigung sowie das Spiel gegen den Ball“, erläutert der Coach, der als wichtigen Bestandteil Innenverteidiger Sertan Yigenoglu bezeichnet. Der ehemalige Türkei-Profi absolvierte bisher die hundertprozentige Einsatzquote von 810 Minuten. „Er ist Mister Zuverlässig, hat eine erstklassige Einstellung und geht immer voran, wenn man ihn braucht. Sertan hat eine professionelle Einstellung außerhalb und innerhalb des Spielfeldes; von ihm können sich andere eine Scheibe abschneiden“, so El Halimi.
Er sieht auch einen enormen Fortschritt in der Abstimmung zwischen Defensive und Offensive: „Wir haben eine spannende Mischung aus den routinierten Führungsspielern und den jungen Wilden, die von Älteren zeitweilig noch dirigiert werden müssen.“ El Halimi vermisst schmerzlich Shoyo Akaogi, der sich im vorletzten Spiel einen Bänderriss zugezogen hatte: „Shoyo hatte sich schnell akklimatisiert und aufgrund seiner Flexibilität auf verschiedenen Positionen vorzügliche Leistungen abgeliefert. Seine Rückkehr sehnen wir herbei.“
Die SFB haben bisher 23 Spieler eingesetzt – das Trainerteam ist mit den Leistungen rundum zufrieden. Wichtige Rollen im System spielen explizit die Zugänge André Mandt, Timo Hölscher – mit fünf Treffern als Sechser der erfolgreichste Schütze – und Kapitän Louis Klotz, der zuletzt zweimal in Folge den Siegtreffer erzielte. Jener „Mister Baumberg“, Keeper Daniel Schwabke und Robin Hömig erleben ihren dritten Frühling und wollen am Sonntag mit ihren Kameraden den dritten Sieg in Folge feiern und für eine grandiose Stimmung im bisher goldenen Oktober sorgen.