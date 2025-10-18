Baumberg ist gut drauf. – Foto: David Zimmer

Darum läuft es bei den Sportfreunden Baumberg so gut Bislang ist der Monat ein goldener Oktober für die Sportfreunde Baumberg, die sich auf Platz zwei der Fußball-Oberliga vorgeschoben haben. Nun steht das Topspiel an.

Am zehnten Spieltag der Oberliga herrscht vor dem Topspiel zwischen den überaus formstarken und punktgleichen Teams der Sportfreunde Baumberg und der SpVg. Schonnebeck absolute Hochspannung – die Baumberger sind nach einer Erfolgsserie auf den zweiten Platz geklettert, während die Essener mit ebenfalls 15 Punkten auf Rang drei platziert sind (Sonntag, 15 Uhr, Sandstraße).

Morgen, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:00

Aufgrund des holprigen Starts der Sportfreunde mit unglücklichen Punktverlusten fand sich der Meister der Saison 2023/24 nach dem vierten Spieltag auf dem 14. Platz mit einer mickrigen Ausbeute von vier Zählern wieder, bevor er eine imposante Aufholjagd startete. Der Vizemeister der vergangenen beiden Spielzeiten hingegen belegte zur gleichen Zeit den ersten Platz – am Sonntag duellieren sich also zwei spiel- und offensivstarke Kontrahenten auf Augenhöhe. Mit SFB-Coach Salah El Halimi und Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies stehen sich außerdem zwei der dienstältesten Übungsleiter und gewiefte Taktikfüchse gegenüber. El Halimi relativiert vor dem Duell die Tabellensituation: „Es ist für uns eine schöne Momentaufnahme, denn vor einigen Spielen hatte uns niemand auf der Rechnung. Die Konstellation ähnelt einem Aktienmarkt, weil es in der Tabelle ein ständiges Rauf und Runter ist. Nach einer kleinen Erfolgsserie bist du oben, und bei einem kurzen Negativlauf befindest du dich in der Gefahrenzone. Der Gegner gehört zu den Titelaspiranten, und ich traue ihm zu, dass er bis zum Ende oben mitspielt. Allerdings kann er seine Zähler gerne woanders holen, weil wir fleißig weiterpunkten wollen, um nicht nach unten zu geraten. Alles andere ist gar kein Thema bei uns.“ Der SFB-Coach möchte mit seinem Team frühzeitig die obligatorische 40-Punkte-Marke erreichen: „Wir wollen so gut wie möglich abschneiden und unbedingt ernten, was gesät wurde.“